El Barça treu bitllet per a la final amb una altra ‘maneta’

❘ madrid ❘ El Barça Femení va golejar ahir per 0-5 el Reial Madrid a l’anada de semifinals de la Copa de la Reina Iberdrola, amb doblet de Salma Paralluelo i hat-trick d’Ewa Pajor per portar les blaugranes a una de final en la qual també voldran estar, arribant per l’altre costat del quadre, el Granada o l’Atlètic de Madrid.

A l’estadi Alfredo Di Stéfano, sota un ruixat, les blaugranes van colpejar tot just arrancar el partit. Caroline Graham Hansen va centrar amb efecte entre línies i va aparèixer rapidíssima Salma Paralluelo per rematar a boca de canó dins de l’àrea mentre Misa Rodríguez sortia sense recompensa de la porteria. En el minut 11, des del balcó de l’àrea, Aitana Bonmatí va enviar per sobre del travesser un cop amb la dreta i va avisar del que estava per arribar dos minuts més tard. Arran d’una altra centrada de Graham Hansen, Paralluelo va acomodar la pilota al segon pal i va rematar al travesser, però Pajor va estar atenta al rebuig per rematar a porta buida i convertir així el 0-2. L’ímpetu del Barça va continuar i al 20’ va fer Misa una gran parada a mitja altura, després d’un xut de Bonmatí des de fora de l’àrea, aquesta vegada amb l’esquerra. La resposta merengue va ser un gol anul·lat al 23’ a Caroline Weir, estant en posició de fora de joc en el moment de la passada de Bruun.

Per a súmmum del Reial Madrid, Graham Hansen va forjar el 0-3 a la mitja hora de partit; l’atacant noruega va sortir al llindar de l’àrea amb l’esfèric als peus, el va tocar Yasmim Ribeiro i el rebot va quedar botant dins de l’àrea, on Pajor va caçar una tercera diana culer que va entrar plorant a la porteria després que Misa gairebé ho impedís. La desesperació madridista es va arredonir quan Ona Batlle al 42’ va passar picat a Graham Hansen, que va guanyar l’esquena d’Antonia i després de trepitjar àrea va assistir al segon pal, on Paralluelo va er el 0-4 a plaer. El Barça va aconseguir la maneta al 78’ amb el tercer gol per a Pajor reblant una assistència de Rolfö. Guijarro a l’afegit va tenir el sisè a les botes, però la vaselina davant la sortida de Misa va marxar prop del pal. Molta fragilitat va exhibir el Reial Madrid, que el dia 12 (19.00) afrontarà el partit de tornada en terres catalanes.