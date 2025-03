Descens històric d’Aymar Navarro a la Val d’Aran

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’esquiador aranès especialista en freestyle Aymar Navarro va aconseguir el primer descens conegut en esquís del Tuc des Hemnes, una de les muntanyes més tècniques i exposades de la Val d’Aran, amb una altitud de 2.359 metres, segons va informar la revista Oxígeno. La gesta va ser el 5 de març, quan va afrontar l’ascensió al cim, sense corda i en lliure. La pujada també serveix per veure el millor trajecte que ha de seguir per poder completar la baixada. Una vegada al cim va començar un altre moment crític. Malgrat els seus dubtes inicials i a l’escassetat de punts per assegurar-se, el freerider va aconseguir completar la baixada. “Possiblement aquesta ha estat la baixada amb més tensió que he fet en tota la meua vida. Era la guinda que em faltava a casa”, va declarar Navarro a la revista. “Reia, plorava, cridava... vaig seure 15 minuts sota aquesta piràmide perfecta, simplement observant-la”, va afegir. L’esquiador també va agrair la tasca del seu company Jaime Varela, que es va encarregar de l’enregistrament amb dron, garantint la seguretat de l’aranès. Amb aquesta baixada, Navarro tanca un dels capítols més importants de la seua carrera completant una de les línies de steep ski més salvatges.