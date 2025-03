Gerard Encuentra: "Hem de saber qui som i anar tots junts a la guerra"

El Hiopos Lleida afronta aquest diumenge (17.00) la visita del Saragossa al Barris Nord, un partit en què els lleidatans tenen "moltes ganes de revertir la mala dinàmica", segons ha declarat el seu tècnic, Gerard Encuentra, que té clar que, per aconseguir un bon resultat, "el nostre desig ha de ser superior al seu talent".

De fet, l'entrenador ha deixat clar que "hem de ser conscients de qui som i anar tots junts a la guerra". "Jo crec que hi ha 15 o 16 plantilles millors que la nostra. Això vol dir que haguem de quedar per sota seu? Doncs no. Hi ha una cosa en la que no ens pot guanyar ningú: en el l'entrega i l'energia. Això a vegades no et dona per guanyar, però hem de demostrar que si ens volen superar, el rival haurà de suar molt".

Amb el diagnòstic molt clar, l'entrenador lleidatà ha explicat que "si anem tots junts, molt millor, perquè si ens barallem entre nosaltres, perdem força". "A l'equip no li falta actitud, la plantilla entrena bé i vol revertir la situació. Però ja va explicar el president quina era la situació, fora d'aquí ens veuen com els últims i nosaltres hem de mossegar, perquè últimament ens ha faltat energia i això no ens pot passar", ha afegit el tècnic, que ha demanat "no donar més tombs" a la xerrada del president, Albert Aliaga, amb la plantilla d'inicis de setmana.

A més, Encuentra ha fet èmfasi en "la sensació d'haver perdut dues bales contra Coruña i Bilbao". "Guanyar un dels dos partits ens hagués donat un comodí. El que fa ràbia és no haver pogut ni competir i això t'ho dona el teu nivell d'energia. En el meu punt de vista, aquests dos rivals tenen un punt més de qualitat que nosaltres a nivell de plantilla, però això no vol dir que no se'ls pugui guanyar. En aquests casos son millors i van desitjar més la victòria, per això no vam competit i fa més ràbia".

Sobre el Saragossa, ha remarcat que "té una gran plantilla", que "per noms és un dels millors equips que passarà per aquí en el que queda de Lliga". Per això, ha reclamat que "aquí a casa ens hem de fer forts, perquè cada partit que guanyis val molt".