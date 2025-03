‘Grada Lila’ impulsa que l’esport femení creixi

Donar visibilitat i afavorir el creixement de l’esport femení a les comarques de Lleida és la idea amb què naix el projecte Grada Lila, impulsat per l’associació Esport Femení Lleida i que compta, segons van explicar ahir els seus responsables, amb el suport de Diputació, Paeria, Generalitat, empreses de Lleida, clubs i esportistes. Aconseguir que hi hagi més presència de públic femení a les grades dels pavellons i recintes esportius donant suport als equips lleidatans i aconseguir que continuï creixent el nombre de dones que practiquen esport i naixin més clubs que apostin per l’esport femení són els seus principals objectius.

Sandra Marco, diputada d’Igualtat i Cooperació, amfitriona a la Diputació de la presentació del projecte, va destacar també com a objectius “reconèixer socialment les esportistes lleidatanes i generar referents per a les noves generacions”. Al seu cantó van estar a la presentació la presidenta d’Esport Femení Lleida, Carme Cabanillas; així com les representants d’aquesta associació Divina Farreny i Gemma Espigares. Entre el públic hi havia representants d’institucions i clubs. Les impulsores de Grada Lila van destacar que han volgut fer coincidir la presentació amb el Dia Internacional de la Dona.

Van explicar que faran difusió dels partits d’equips lleidatans a l’elit, com el Vila-sana i Alpicat d’hoquei; Robles de bàsquet, AEM de futbol, Lleida Handbol, INEFC de rugbi, CECELL de voleibol i Linyola de futbol sala, mentre esperen que se’ls uneixi ben aviat l’Ivars d’Urgell de futbol sala.

Cabanillas i Espigares van incidir en la importància que que hi hagi més dones a la grada, així com impulsar les esportistes d’elit perquè siguin un referent de cara a les més joves. També van dir que treballaran per reduir l’abandó de les esportistes lleidatanes per causes d’estudi o maternitat, a més d’ajudar a continuar practicant esport una vegada han estat mares. També treballaran perquè hi hagi més presidentes, directives i entrenadores als clubs.

Igualment van donar un gran valor a fomentar “el respecte i l’educació a la grada”.