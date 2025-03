Iñigo Idiákez: "Hi ha plantilla per fer coses molt importants"

Iñigo Idiákez assumeix les regnes de la banqueta del Lleida convençut que "hi ha una gran plantilla per fer coses molt importants", a la qual li queden "nou finals per aconseguir l’objectiu d’estar en play off". "Hi ha un vestidor meravellós i la sensació que tinc és que cal canviar alguna cosa, tot i que encara no saben què, per passar d’una dinàmica d’empats a la de victòries", ha apuntat el nou inquilí de la banqueta blava, que també ha destacat que "tinc un gran record de Lleida. He vist el camp fins a dalt aprentant als rivals i serà important que l’afició ens ajudi, perquè és jugar amb un o dos més".

El bon nivell de l’equip va ser una de les tres raons que van portar que el tècnic basc acceptés la proposta d’entrenar al conjunt blau. Les altres dos van ser "la història del club i que el cos em demana marxa", a més de reconèixer que "el pas del meu germà (Imanol) clar que ha ajudat que vingui. Ell estava encantat i jo tinc el record que amb ell el Lleida va ser el més a prop possible d’ascendir i jo ho vaig viure aquí". "Seria meravellós que ara ell vingués a veure com el seu germà competeix en el play off", ha desitjat.

Idiakez ha volgut elogiar la feina de l’anterior tècnic, Marc Garcia, perquè ha reconegut que "l’equip està molt bé". "Aquí s’han fet les coses molt bé, l’equip és molt sòlid, però el futbol és molt difícil, prevalen els detalls, i parlant amb els jugadors fa la sensació que cal canviar alguna cosa, no sé si molt o poc, però cal trobar la tecla per traduir els empats en victòries", ha explicat.

En aquesta línia, ha destacat que "la plantilla està amb ganes i energia. Tinc un vestidor meravellós, amb gent que vol que l’ajudis." Per això, ha deixat clar que "jo vinc amb molta energia per fer-ho i que la situació canviï per posar aquest club on es mereix". A més, ha explicat que "tota la plantilla està disponible" per al partit de diumenge a casa del cuer Mallorca B (12.00), a excepció del sancionat Adri Lledó i ha avisat que "hem d’intentar estar tots disponibles i si hi ha alguna molèstia, que no sigui el dia de partit, perquè queden nou finals i no ens podem permetre ximpleries. De moment, tothom m’ha dit que està bé".

Idiákez també ha explicat que "quan tens bons jugadors, cal jugar bé a futbol". "La meua idea és arribar a jugar el millor possible, perquè és el camí més fàcil per guanyar", ha afegit sobre l’estil de joc que vol aplicar-li l’equip, a més d'elogiar que "l’equip és sòlid, perquè ha perdut poquíssim. Cal intentar tenir més claredat a l’hora d’atacar i trobar la manera de generar més ocasions".

Per la seua part, el director esportiu, Raúl Fuster, també ha volgut agrair el feina a Marc Garcia i ha justificat el canvi a la banqueta perquè no "ens convencia l’energia que s’anava generant i hem considerat que s’havia de prendre una decisió". Sobre l’elecció d’Idiakez, ha explicat que "ja havíem estat en contacte a l’estiu i era la decisió més lògica, perquè encara estava disponible ara." A més, també ha parlat sobre l’elecció de Jordi Cortés com a segon: "És una persona de la casa, que és del Lleida i que té capacitat per analitzar rivals i experiència com a primer entrenador", ha destacat.