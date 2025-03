El Mollerussa aprova iniciar l’estudi per ser una SAE

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Creat: Actualitzat:

La nova direcció del Club Futbol Joventut Mollerussa, comandada per Andreu Subies, va presentar ahir davant de 50 dels seus socis un pla que té com a pilars fonamentals l’estabilització esportiva i econòmica del club, la creació d’una Fundació per al futbol base i l’ambiciosa meta de convertir al primer equip en una Societat Anònima Esportiva (SAE) en un termini de dos anys.

Subies va qualificar l’Assemblea General Extraordinària celebrada com “un pas importantíssim” per començar a professionalitzar el club: “Volem ser un dels millors clubs de Catalunya i això passa per tenir una base sòlida i seriosa”. Encara que el primer objectiu és buscar la permanència a la Tercera RFEF, les metes dels dirigents són altes. “Som el segon millor club de la província. També cal demostrar-ho amb gestió i resultats. Esperem salvar-nos i començar a treballar a partir del mes de juny”, va destacar Subies, que va matisar que el repte és “complicat” i que “sense l’ajuda de tothom això serà impossible”.

En total, es van aprovar els sis punts posats a votació amb només dos abstencions. La junta va anunciar canvis significatius en les estructures, començant per la separació del primer equip i la base. Per a això es crearà a l’estiu la Fundació Esportiva Joventut Mollerussa i un patronat per gestionar el futbol formatiu de l’entitat, que “anirà de la mà del primer equip, però funcionarà com un òrgan independent”, va explicar el president. Per a això, el club del Pla d’Urgell haurà de reunir 30.000 euros per fer un dipòsit inicial. També es va anunciar una pujada del 20% en l’abonament de la temporada que ve i del 15% en la quota per jugar a la base, juntament amb la creació d’una televisió per al club i l’anunci d’una possible reforma a l’estadi.

També es va ratificar la nova junta directiva, que estarà formada per vuit integrants, tres dels quals ja estaven treballant en l’anterior etapa a la direcció.

Kiku Parcerisas, l’elegit de la nova junta per a la banqueta

� Kiku Parcerisas (Santa Eulàlia de Ronçana, 9 de març del 1990) va ser anunciat ahir com a nou entrenador del Mollerussa, després de la decisió dilluns passat de prescindir dels serveis de Moha El Yaagoubi. El jove tècnic barceloní arriba al Pla d’Urgell procedent del Gimnàstic de Manresa, filial de l’Andorra de Gerard Piqué, i que juga a Primera Catalana. La temporada passada, Parcerisas va dirigir el Badalona Futur a Segona RFEF, després de la sortida precipitada de Ferran Costa cap a l’Andorra. El preparador ha destacat sempre pel seu treball en el futbol formatiu fins a debutar el 2021 al sènior del Banyoles. Parcerisas va conèixer els jugadors i va dirigir el primer entrenament dimecres i el seu debut serà aquest diumenge davant de l’Hospitalet a l’estadi Municipal de Mollerussa.