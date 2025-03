La Cursa Bombers confia a arribar als 2.500 corredors

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Creat: Actualitzat:

La Cursa de Bombers de Lleida torna després de sis anys d’absència amb una edició especial, la desena, marcada per la solidaritat i la inclusió. Sota el lema La Flama Segueix Viva l’esdeveniment se celebrarà el proper 6 d’abril i buscarà arribar als 2.500 participants per convertir-se en la carrera més multitudinària de la ciutat. “Les primeres 400 inscripcions es van esgotar en poques hores quan normalment la gent s’hi apunta les últimes setmanes. Ja hem arribat als 2.000 corredors, que era el límit, però hem decidit ampliar-ho a 500 places més. Ens fa molta il·lusió i no volem que ningú es quedi fora”, va explicar Óscar Canadell, director de la carrera, ahir durant la presentació. El 45% dels inscrits són dones.

Aquesta popular cursa pels carrers de Lleida comptarà amb el suport de l’Associació Aremi, que ajuda persones amb paràlisi cerebral o dificultats motrius. En aquest sentit, el recorregut es podrà fer en les habituals distàncies de 5 i 10 quilòmetres i també hi haurà una distància d’1 quilòmetre pensada per a tothom i que es disputarà una vegada acabades les dos primeres proves. “És una gran satisfacció que la ciutat sumi Aremi a una carrera tan important”, va destacar Mercè Batlle, presidenta de l’entitat.

Nando Farreres, president de l’Agrupació Cultural i Recreativa Bombers Lleida, va destacar la importància de recuperar aquesta prova: “Ens vam quedar a la novena edició i volíem seguir. Ara, amb la nova generació de bombers, podem fer-ho realitat.” L’esdeveniment també tindrà un vessant infantil en la matinal del 5 d’abril a les Basses, amb carreres no competitives per a nens de 3 a 12 anys. 1,5 € de cada inscripció aniran destinats per a l’Associació Down Lleida, mentre que 1,5 € de cada participant de la Cursa Bombers del dia 6 seran per a Aremi, més un altre euro que posarà Aritmos per cada corredor. El dia de la carrera 150 bombers faran el recorregut equipats amb part de la indumentària de treball i uns quants valents ho faran amb tot l’equip sencer, que pesa més de 20 kg. Des de l’organització s’espera que sigui un retorn que tingui continuïtat en el calendari atlètic.