Desfeta total del Robles al Barris Nord

Publicat per COLAU OBRADOR LLINÀS Creat: Actualitzat:

❘ lleida ❘ El Robles Lleida va perdre ahir el seu segon partit consecutiu, en la visita d’un Miralvalle que va ser molt superior durant tot el temps reglamentari (56-82) i va justificar la millor situació classificatòria, ja que ocupa la tercera plaça, mentre que les lleidatanes segueixen setenes (9-11). El partit va començar igualat, amb bones accions a tots dos costats de la pista, però ràpidament les extremenyes van començar a guanyar avantatge, traient faltes i forçant diverses pèrdues de pilota, que van ser una vegada més claus en la derrota de les lleidatanes, que ja van marxar al descans amb un desavantatge de 16 punts (25-41).

La segona meitat va ser igual de dolenta que la primera, amb molts errors i concedint molts rebots ofensius, llastant les lleidatanes, que semblaven no tenir opcions de competir en tot el partit. A meitat de l’últim quart la diferència a favor de les visitants va superar els trenta punts, però el Robles va maquillar el marcador fins al 56-82 final. El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, es va mostrar molt enfadat i va lamentar que “no hi ha hagut partit”, a més d’incidir que “22 pilotes perdudes i 18 rebots ofensius que ens han guanyat són 40 possessions regalades. El pla de partit no ha servit de res”.