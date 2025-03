Podi per a Lleida en l’estrena de Bellpuig

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El pilot malagueny Pablo Lara (Gas Gas) va ser ahir el guanyador de la primera carrera de la categoria MX125 de la cita del Campionat d’Espanya de motocròs que es disputa a Bellpuig, en una jornada en què també es van disputar les classificatòries de MX1 i MX2.

Lara va avantatjar en poc més de 2 segons Pablo Tapia, de Càceres i també de Gas Gas, mentre que en tercera posició va entrar el lleidatà Jordi Alba (Gas Gas). El pilot de Castelldans, representant del Moto Club Segre, va ser qui va traspassar la línia de meta en primera posició, però la direcció de carrera el va sancionar amb dos llocs per saltar amb bandera groga. El basc Gorka Gardoy (KTM), també del Moto Club Segre, va ser segon, va rebre la mateixa sanció i va acabar a la quarta posició. D’aquesta forma, Lara va sumar els primers 25 punts del cap de setmana i es va fer més fort a dalt de tot de la general del campionat. Així mateix, el gironí Gerard Congost (KTM) va ser el més ràpid a la mànega classificatòria de MX1. Congost no va firmar una bona sortida, però ràpidament es va posar darrere de Joan Cros. El rookie va passar al barceloní per liderar la prova de MX1 fins a obtenir la victòria. El navarrès Ander Valentín (Yamaha) va ser segon i la tercera plaça va ser per al francès Adrien Malaval (Yamaha). A la cita de MX2, el primer classificat va ser el murcià Salvador Pérez (KTM), seguit del gironí Oriol Oliver (KTM), el madrileny Samuel Nilsson (Triumph) i el pilot lleidatà Adrià Monné (Gas Gas), que corre a casa.