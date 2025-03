“Ara ens toca plorar però cal aixecar-se”

Edu Amat no podia amagar la decepció després de perdre una final en la qual van merèixer el premi. “Fa molta ràbia”, va explicar. “Tinc la sensació que, no diré que hem regalat la final, perquè no és això, però sí que els errors de la primera part ens han condicionat molt. Crec que en els quatre gols de la primera part hauríem pogut fer molt més. Ens n’anem tocats i ara toca plorar i ja pensarem com aixecar-nos, perquè tenim coses més boniques aquesta temporada per jugar. No ens en queda altra que aixecar-nos i lluitar per la resta d’objectius”.

Va admetre estar orgullós del paper del Pons Lleida a la Copa. “Sí, pel grup que tenim, l’ambició i la competitivitat. Això ho valorarem més al juny que ara. Les finals no les vol perdre ningú i avui ens ha tocat perdre. Hem fet un gran hoquei, no sé les vegades que hem arribat, he perdut la comptes de les parades que ha fet el Càndid... Hem tingut ocasions clares i no ens han entrat i ells a la primera part han estat molt més contundents”.

Tot i que no va voler parlar dels àrbitres “perquè hi ha coses que no depenen de nosaltres”, va dir que “hi ha hagut jugades polèmiques i sí que ha estat molt fàcil prendre certes decisions”, va concloure.

Per la seua part, el president Enric Duch va valorar que “ha estat una final històrica, mai no hi havíem arribat en 75 anys. Hem fet una gran Copa i hem perdut la final per un gol però hem ofert una imatge espectacular. Et quedes tocat, però cal recuperar-se aviat i pensar en altres objectius. Això ens ha de servir d’experiència i ens ajudarà a créixer. Hem d’estar superorgullosos i supercontents per aquesta gesta, ningú no ens traurà el mèrit que tenim. Cal saber d’on venim i qui som” i va incidir que “el gran èxit ja ha estat abans de començar a jugar, parlant amb la Federació, fent entendre que s’estava cometent una injustícia al no deixar jugar la Bruna Odina i s’ha pogut canviar la norma”.

“És dur, perdre una final no agrada a ningú”

El capità de l’equip, Sergi Duch, va dir que “és dur. Perdre una final no li agrada a ningú. Ho hem tingut al nostre abast però hem pagat els errors de la primera part. L’equip ha fet un pas endavant a la segona i ens mereixíem alguna cosa més. Hem tingut moltes ocasions, la directa al final... és esport. Cal estar orgullosos, queda molta temporada davant, dos títols per disputar, així que això ens ha de servir per aprendre”, i va afegir que “hem fet història, però som ambiciosos i no ens conformem amb arribar a la final, volíem ser campions. Estem tristos però cal valorar el que hem fet”.

José Crespín i Jackson Quiñóñez, a la llotja

El subdelegat del Govern, José Crespín i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van veure el partit des de la llotja al costat del conseller Berni Álvarez. Al final del partit van entrar al vestidor del Pons Lleida per consolar i animar els jugadors.

La final va tenir 60 periodistes acreditats

La final, que va comptar amb la presència de 60 periodistes acreditats, va presentar un ple absolut i dos hores abans del partit ja s’havien esgotat les entrades.