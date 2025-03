Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’ACB ha dedicat un vídeo especial amb les millors jugades a James Batemon, qui s’ha convertit ràpidament en el nou referent de l’Hiopos Lleida després del seu espectacular debut al Barris Nord. El base nord-americà, que tot just porta dos setmanes al club lleidatà, va protagonitzar una actuació excel·lent aquest diumenge davant el Casademont Zaragoza, firmant accions de gran mèrit tècnic que li han valgut aquest reconeixement per part de la Liga Endesa.

Malgrat la seua recent incorporació, Batemon no va dubtar a assumir galons en un partit crucial, liderant els seus amb 22 punts i assolint una valoració de 28. "El nou crush de l’Hiopos Lleida", com el denominen des de l’ACB, va mostrar la seua capacitat per marcar diferències en moments determinants del partit, convertint-se en peça fonamental del triomf local.

El conjunt dirigit per Gerard Encuentra va aconseguir trencar una ratxa negativa de quatre derrotes consecutives gràcies a un joc coral en el qual, a més de Batemon, van destacar les aportacions de Bozic i Paulí. Aquesta victòria, la setena de la temporada, resulta balsàmica per als interessos de l’Hiopos Lleida, que aconsegueix distanciar-se de la zona perillosa de la classificació.

Un triomf vital per a la permanència

La pressió per evitar el descens era màxima per als lleidatans, especialment després de la victòria del Girona dissabte, el que convertia el duel davant del Casademont Zaragoza en una autèntica final. Els d’Encuentra van respondre amb escreix, desplegant intensitat i un bàsquet col·lectiu que els permet ara avantatjar en dos victòries al cuer Coruña i en una al Granada, pròxim rival que visitaran diumenge en un enfrontament on estarà en joc bona part de les opcions de salvació.