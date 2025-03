Victòria balsàmica: l’Hiopos suma la setena de la temporada vencent el Saragossa

Tocava guanyar i l’Hiopos Lleida ho va aconseguir i donant espectacle (97-91). La pressió del descens es notava, i més després de la victòria de dissabte del Girona, per la qual cosa el partit d’ahir davant del Casademont Saragossa era gairebé com una final, i els de Gerard Encuentra van complir amb escreix. Van destil·lar intensitat i amb un joc coral van acabar sumant una victòria del tot balsàmica, la setena de la temporada que permet trencar una ratxa de quatre derrotes i allunyar-se de la zona de descens. Ara els lleidatans avantatgen en dos victòries el Corunya, que segueix cuer després de perdre ahir a Manresa, i en una el Granada, que visitaran diumenge vinent en un duel en el qual hi haurà mitja salvació en joc.

Encuentra va tornar a sorprendre, aquesta vegada deixant fora Keye Van der Vuurst, que va ser finalment el descartat després que Bozic pogués ser de la partida ja recuperat. Va apostar de sortida amb Villar de nou com a base titular juntament amb Paulí i Hasbrouck a les ales i Madsen i Oriola per dins. El dibuix no va sortir com havia previst perquè l’entrada en el partit va ser de les pitjors que s’han vist a l’equip aquesta temporada. Quatre atacs, tres pèrdues, amb l’agreujant que el Saragossa no va desaprofitar els regals i amb quatre triples seguits de Yusta (2), Dimsa i Bell-Haynes va disparar les diferències fins als 10 punts (2-12), obligant el tècnic lleidatà a parar el partit als tres minuts.

Solució dràstica. Va donar entrada a Bozic, que tornava després de perdre’s per lesió el partit a Corunya, Bropleh i a Batemon, que feia la seua estrena al Barris Nord i la cara de l’equip va canviar radicalment. Un triple de l’últim fitxatge va trencar la dinàmica i el marcador es va anar ajustant (11-15). Els lleidatans dominaven a la pintura gràcies a Hamilton, cada vegada millor físicament i que també va brillar en atac amb sis punts, la qual cosa va permetre reduir la renda a dos al final del període (17-19).

El segon assalt va començar com si d’un concurs de triples es tractés, amb dos per als locals i tres per als aragonesos, que seguien al capdavant del marcador (23-28). Un 2+1 de Bozic, que ja s’estava deixant veure, era contestat per un Miguel González que tornava a trepitjar el Barris Nord, ara com a rival (26-31). Però allà va començar la remuntada que a la fi seria decisiva per guanyar el partit. Batemon firmava el seu segon triple de la tarda i el que iniciava un parcial que acabaria sent de 10-0, amb Muric fent mal a la pintura i Paulí des dels 6,75 (36-31).

Porfirio Fisac va parar el partit, però no li va servir per a res, ja que els lleidatans estaven desbocats. Dos contraatacs fulminants completats per Bozic i Villar van elevar la renda fins als nou punts (40-31), davant d’un Saragossa que estava patint per anotar, sobretot a la zona, amb un Dubljevic desaparegut. Sense joc interior, els aragonesos ho van apostar tot al triple i amb això van aconseguir frenar l’empenta local al descans (48-41).

L’Hiopos va tornar dels vestidors igual d’entonat. Hamilton va col·locar un sobirà tap que va iniciar la jugada que acabaria amb el tercer triple de Batemon, que seguirien dos tirs lliures de Villar que establien el màxim avantatge en tot el partit, dotze punts (55-43). Els lleidatans van mantenir la renda per sobre de la desena de punts amb jugades tan espectaculars com un alley oop culminat pel pivot de Trinidad i Tobago després d’assistència de Paulí (58-47). El Saragossa va frenar la sagnia amb els triples de Slaughter i Spissu i un parell d’accions de Sulejmanovic a la zona (65-61), però un parcial final de 7-0 va tornar els 11 gols de renda abans d’afrontar l’últim assalt.

El conjunt aragonès va intensificar la pressió i a poc a poc va anar retallant les diferències liderat per Bell-Haynes. L’encert del canadenc i dos triples seguits de Sulejmanovic i González, després de dos pèrdues un pèl infantils, van fer reviure la derrota soferta a l’octubre al Príncipe Felipe. Però aquesta vegada no es va repetir la història. Batemon, el nou ídol del Barris Nord, va assumir els galons malgrat haver arribat fa tot just dos setmanes i amb cistelles d’enorme mèrit, i secundat per Paulí, que estrenava recent paternitat, van catapultar l’Hiopos cap a una victòria més que necessària i que els dona un respir abans d’afrontar una nova final diumenge vinent a la pista del Granada.