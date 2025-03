El Cadí, sense opció en el derbi

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ girona ❘ El Cadí no va tenir opcions en el derbi contra el Girona, que es va imposar amb contundència (82-58), trencant el partit al tercer quart i assolint la condició de colíder. L’equip lleidatà, que va encaixar la segona derrota consecutiva, manté tres victòries de marge sobre els llocs de descens, ja que el Celta va perdre davant l’Ensino (66-73).

El conjunt d’Isaac Fernández va tenir una gran posada en escena, situant-se 11 punts per sobre de les locals (4-15) després d’un parcial de 0-7 que va culminar Raventós amb dos tirs lliures. Aquest marcador va obligar el tècnic Jordi Sargatal a sol·licitar temps mort. Les gironines van despertar, tornant el parcial i provocant aquesta vegada el temps mort d’Isaac Fernández (11-15). El partit va tornar a igualar-se amb un triple de Hristova i Carol Guerrero es va encarregar de tancar el primer acte (16-17). El Girona es va posar al davant en l’inici del segon temps i va posar la directa, amb 7 punts de marge després d’un triple de Ygueravide (26-19). Gervasini i Ridard van intentar frenar la sagnia, però les locals van mostrar un repertori més gran i es van col·locar 9 punts amunt (33-24). Nou temps d’Isaac Fernández i lleugera reacció, abans que les gironines renovessin la màxima diferència (38-27). Però el Cadí no volia acomiadar-se tan aviat de les seues opcions i va reaccionar. En uns bons minuts de combinació, va establir un parcial de 0-9 i va aconseguir anar al descans amb esperances (38-36). Però es van esfumar durant el tercer quart, que va arrancar amb un parcial de 7-0 que va frenar Aguilar amb un triple impossible. Però el Girona va aconseguir trencar el partit amb un 11-0, abans d’un altre triple de Soler (56-39). Ygueravide i Touré van establir una renda de 19 punts abans que Isaac Fernández hagués de gastar el seu segon temps de la segona meitat. Les locals encara van tenir temps d’ampliar la diferència fins als 22 punts (64-42) i deixar el duel sentenciat. Les lleidatanes només havien estat capaces d’anotar dos triples en tot el tercer quart. L’últim acte va ser un tràmit, ja que el Cadí no era capaç de contrarestar la qualitat de les locals, que van arribar a posar-se amb una màxima renda de 27 punts (77-50), després d’un triple d’Ainhoa López. El Cadí va encaixar una derrota esperada en el derbi, tot i que manté la distància respecte als llocs de descens. L’equip lleidatà reprendrà la competició el dimecres 19 (20.00) rebent al Palau l’IDK Euskotren, en la que podria ser la seua primera bala per segellar la permanència a la Lliga Femenina.

“Després del descans se’ns ha escapat el partit de les mans”

Isaac Fernández, tècnic del Cadí, va assenyalar després del partit contra el Girona que “l’objectiu era fer el partit com més llarg millor. Està clar que després del descans se’ns ha escapat. Crec que hem abaixat els braços massa aviat. Sap greu no haver pogut competir en tota la segona meitat”. Sobre la permanència, l’entrenador lleidatà va manifestar que “intentem transmetre que tots els partits són molt importants. No et puc dir què hauria passat si guanya el Celta a l’Ensino. Fins que no sigui matemàtic, estic en un constant estat d’alerta. L’objectiu és salvar-se com més aviat millor, però el que no vull és que una vegada aconseguit ho deixem tot. Necessitem continuar treballant i ser reconeixibles a la pista. Vull pensar que el que ha passat és que teníem davant un equipàs com el Girona i no ens ha donat per a més”, va afegir Isaac Fernández després de la contundent derrota a Fontajau.