Discussió al camp entre Gené i Naranjo al Mallorca B-Lleida per veure qui llençava el penal

Minut 18. Els jugadors del @LleidaCF , @Adrigene9 i @gnaranjo22 , discutint per veure qui xutarà el penal. Finalment, el xuta @UnaiGarci7 i el falla. Mitja part @RCD_Mallorca B 1-0 #LleidaCF . Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. #Lleida #futbolcat pic.twitter.com/XGjbsscEjr

El Lleida CF va viure ahir una situació curiosa durant el partit disputat al camp del Mallorca B, quan al minut 18 de joc hi va haver una disputa entre jugadors del mateix equip blau per veure qui llençava el penal. Amb el marcador desfavorable d'1-0, l'equip lleidatà va tenir l'oportunitat d'igualar el resultat, però la tensió es va apoderar dels jugadors.

Adri Gené i Naranjo van començar una discussió amb la pilota a les mans sobre qui havia de ser l'encarregat de fer el llançament. Finalment va ser Unai Garcia qui va assumir la responsabilitat d'executar-lo. El jugador amb el dorsal 7 va xutar amb l'interior ajustant la pilota, però el porter Kiriejevas va endevinar la trajectòria i es va llançar a l'esquerra per aturar el tir, impedint així que el Lleida aconseguís l'empat.

El president del Lleida CF, Luis Pereira, ha volgut restar importància a l'incident en unes declaracions posteriors a la xarxa social X. "A vegades les conclusions poden ser precipitades. En un penal la víctima no és qui tothom pensem; el porter. És el llançador del penal", ha explicat Pereira, que ha ofert una visió diferent dels fets. Segons el màxim mandatari del club, "Adri Gené volia prendre la responsabilitat. Naranjo s'interposa perquè vol el bé per a l'equip. Intercedeix a favor d'Unai que el va llançar l'última vegada contra l'Alzira. Que assumeix la responsabilitat".

La postura del president davant l'incident

Pereira ha conclòs la seva valoració assenyalant que aquesta mena d'actituds reflecteixen "ganes" per part dels jugadors, tot i que ha reconegut que "treballo per a l'entrenador, que ha d'establir una regla perquè el llançador de penals estigui tranquil". Aquestes paraules indiquen que el club podria prendre mesures per evitar situacions similars en el futur.