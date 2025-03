“Hem tret caràcter”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

pau osorio

❘ lleida ❘ El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va destacar després de la victòria davant el Casademont Saragossa (97-91) que “el rival ens ha penalitzat molt des de la línia de tres, però que l’equip ha tret caràcter i ha aconseguit una victòria de molt valor”.

Respecte al xoc va reconèixer que “hem sortit a la pista “dubitatius pels nervis”, però que “a mesura que hem anat sentint el caliu de la gent, hem pogut jugar més tranquils i agafar un avantatge que hem controlat fins al final”. Per mantenir aquesta renda i aconseguir la victòria, Encuentra va explicar els punts claus del partit. “Marquem com a claus el rebot i el balanç (defensiu)”, ja que el Saragossa “era el tercer millor equip en ritme ofensiu i el segon millor en el rebot ofensiu, segons l’estadística avançada,” va dir.

Pel que fa al MVP del partit, James Batemon, que va anotar 22 punts i va aconseguir un 28 de valoració, Encuentra va elogiar el seu rendiment i va apuntar que “està clar que ha tingut impacte en el joc, però hem d’estar preparats perquè el dia que no el tingui algú més pugui assumir-ho. Com sempre dic, l’equip no depèn d’individualitats, sinó del treball col·lectiu”, va sentenciar l’entrenador lleidatà.

D’altra banda, el tècnic del Casademont Saragossa, Porfirio Fisac, va destacar després de la derrota del seu equip que la principal diferència amb el partit d’anada, en el qual els seus van vèncer per 101-91, és que “al Lleida ha jugat James Batemon, que no hi era en el partit d’anada, i nosaltres teníem al nostre bàndol Jilson Bango. Com poden arribar a canviar un partit jugadors tan importants”, va concloure.

James Batemon, tercer més ben valorat

James Batemon no podia tenir un millor bateig al Barris Nord, que ahir va posar dret en més d’una ocasió. Sobretot quan el nord-americà, a mitjan de l’últim quart, va treure un 2+1 amb una penetració impossible que va fer aixecar els aficionats dels seus seients al crit “MVP, MVP!”. No va aconseguir el guardó de la jornada, malgrat que poc li va faltar. Va acabar amb 28 punts de valoració, només superat per dos veterans de la Lliga, Ante Tomic, que en va firmar 31, i Marcelinho Huertas, amb 29.

El Manresa derrota el Corunya i ja és cinquè

El Baxi Manresa va vèncer ahir amb contundència el Leyma Corunya per 104-89 i va assaltar la cinquena posició a la Lliga Endesa al sumar la tretzena victòria de la temporada, aprofitant-se de la derrota del Joventut dissabte a Girona. Per la seua part, el Barça va frenar la seua ascensió del març al caure a casa amb el Tenerife (92-95), amb una gran actuació de la dupla Marcelinho Huertas-Shermadini. El Madrid, tot i que va patir, va derrotar el Múrcia (80-75) i el Baskonia va fer el mateix amb el Gran Canària (84-80).