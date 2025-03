Un Madrid gris venç el Rayo i iguala el Barça a la taula

Vinícius condueix la pilota en carrera perseguit per un rival. - EUROPA PRESS

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ madrid ❘ El Reial Madrid va vèncer el Rayo Vallecano, gràcies als gols del francès Kylian Mbappé i el brasiler Vinícius Júnior, en un partit sense gaire intensitat, però que permet als de Carlo Ancelotti igualar a dalt de tot de la taula el Barça, abans de visitar l’Atlètic de Madrid en la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions.

Després de l’ajornament del Barça-Osasuna i la derrota de l’Atlètic al Coliseum, el conjunt madridista tenia una bona oportunitat de tornar a una posició òptima en la lluita per LaLiga que va semblar perdre al Benito Villamarín. I no va fallar, només amb una bona primera part, en la qual Mbappé, primer, i Vini després semblaven sentenciar un partit que se’n va anar a vestidors amb 2-1 per una canonada de Pedro Díaz davant la passivitat defensiva blanca, però que deixa als vallecans fora d’Europa.

A la segona meitat, va arribar l’especulació per part de tots dos equips, un Rayo desfonat i un Reial Madrid sense excessiva brillantor ni profunditat. El triomf col·loca els madridistes en segon lloc, amb 57 punts, els mateixos que el Barça, i un per sobre dels blanc-i-vermells (56).

Tant matalassers com merengues es creuen aquest dimecres vinent amb el pas a quarts de final de la Champions League en joc.

❘ getafe ❘ L’Atlètic més anodí de la temporada va malgastar l’oportunitat de ser líder i va veure com el Getafe li remuntava en tres minuts.

Els de Flick tornen a la feina amb un minut de silenci per Miñarro

El primer equip del Barça va tornar ahir als entrenaments i va fer un minut de silenci en memòria del doctor Carles Miñarro, la mort del qual dissabte a l’hotel de concentració va provocar la suspensió del partit davant d’Osasuna. La plantilla blaugrana es va congregar a la Ciutat Esportiva per començar a preparar el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de demà contra el Benfica.

Mar Ballester, la dona de Miñarro, va traslladar la tristesa de la família i va recordar a través de xarxes la “gran persona” que era Carles per a tots aquells que van tenir l’ocasió de conèixer-lo.