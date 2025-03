Prop de 200 palistes de 26 països se citen a la Seu

Prop de 200 palistes de 26 països prendran part en la segona i última prova de la Copa Internacional Pirineus 2025, que es disputarà aquest cap de setmana al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell, on es coneixeran els guanyadors de cada disciplina després de la primera cita celebrada aquest dissabte passat i diumenge al canal francès de Pau.

És la segona competició internacional d’alt nivell que acollirà la instal·lació lleidatana aquest any, darrere de la Copa del Món que tindrà lloc a començaments de juny, i continuarà puntuant per al rànquing internacional de la ICF, la qual cosa incentiva la participació de moltes de les grans figures d’aquesta disciplina. La majoria dels palistes inscrits, 197 en total, procedeixen de països europeus, com Àustria, Croàcia, França, Regne Unit, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Macedònia, Polònia, Portugal, Eslovènia, Suïssa, Suècia, Ucraïna, Eslovàquia, Bèlgica, Noruega, Letònia, Països Baixos, Andorra i Espanya.

No obstant, la prova, que arriba a la seua quinzena edició, tindrà representació d’uns altres quatre continents, concretament, Oceania (Austràlia), Amèrica (Canadà), Àsia (Japó) i Àfrica (Senegal i Uganda, pendent aquest últim de confirmació).

La competició es dividirà en dos disciplines, l’eslàlom, que es disputarà en la jornada de dissabte, i el caiac cros, que se celebrarà diumenge. En la primera està prevista una mànega classificatòria de la qual sortiran els dotze millors temps que afrontaran la final A, mentre que la resta passarà a la final B. Quant al caiac cros, que va ser olímpic per primera vegada aquest estiu passat als Jocs de París, constarà d’un descens individual que donarà pas a les graelles.

Lleida comptarà amb una nombrosa representació, destacant les seues primeres espases, com els olímpics Miquel Travé i Núria Vilarrubla, a més de Laia Sorribes i els joves Marc Vicente, Manel Contreras, Jana Planes i Anna Simona, entre d’altres. En la cita disputada aquest cap de setmana passat a Pau van destacar Travé, tercer en C1 i cinquè en K1; i les promeses Jana Planes i Anna Simona, tercera i cinquena individuals en cros, respectivament.