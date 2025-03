A la final sense abusar

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ Sant Joan Despí ❘ El Barça Femení va vèncer una altra vegada el Reial Madrid, ahir per 3-1 en la tornada de semifinals de la Copa de la Reina per engrandir la bretxa en els clàssics –dissetena victòria seguida– i certificar sense discussió el seu bitllet a la final. Aquest cop les madridistes van marcar, la qual cosa no aconseguien des de feia més de dos anys. Després del 0-5 en l’anada a l’estadi Alfredo di Stéfano, l’orgull del Madrid estava més en joc que l’accés a la final. Amb tot i malgrat aquest dur 0-5 des del xiulet inicial, les de Toril es van prendre molt seriosament el partit, sobretot en els esforços defensius. Al Barça li va costar connectar, però Graham Hansen va donar molts problemes generant joc per la banda, com va fer filtrant l’únic gol del primer temps al 24. Al Madrid se li va acumular la feina i no va poder generar perill a l’altra àrea. Abans del descans, els desmarcatges de Salma Paralluelo van fer pronosticar un partit llarg per a un Madrid que va encaixar el segon tot just tornar de vestidors. Ewa Pajor va demostrar el seu gran estat de forma, va robar la pilota a María Méndez i va firmar un 2-0 que va caure com una llosa sobre les visitants. La davantera polonesa, que ja va firmar un hat-trick en l’anada, va segellar el seu doblet particular poc després. Amb el clàssic resolt, el Barça va abaixar el ritme, tot i que va seguir arribant amb facilitat, però sense encert. Les blaugranes, que sumen 21 victòries consecutives en Copa, jugaran la seua tretzena per a l’onzè títol. El seu rival sortirà del duel d’avui entre Atlètic i Granada, amb 2-0 per a les blanc-i-roges.