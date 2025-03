La Lliga de la Noguera de curses de muntanya 2025 tindrà set proves

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Lliga de la Noguera de curses de muntanya 2025 constarà d’un total de set proves, dos més que fa onze anys quan es va crear el circuit, el 2014, que només ha tingut l’aturada del 2020 per la covid. La Marxa-Trail Les Peülles, a les Avellanes, serà l’encarregada d’obrir la Lliga aquest diumenge, que seguiran l’Esgarrinxada, a Vilanova de l’Aguda (6 d’abril); Trail Lo Meló, d’Artesa de Segre (1 de maig); Cursa de la Serp, a la Sentiu de Sió (11 de maig); Trail Lo Bunker, a Foradada (1 de juny); Senglar Trail, a Cubells (6 de setembre), i Trail No Límits, a Ponts (19 d’octubre). Les curses tenen un recorregut que oscil·la entre els 10 i 32 quilòmetres.

La Trail Les Peülles, que es va presentar ahir a la Diputació, està molt a prop d’esgotar els 400 dorsals que ha previst l’organització com a límit màxim per a aquesta onzena edició, que com l’anterior comptarà amb dos circuits alternatius. D’una banda hi haurà la cursa trail, de 31 quilòmetres de recorregut i 1.000 metres de desnivell positiu, que se celebrarà sobre un circuit circular que combinarà camins rurals, barrancs i senders, reservada ja per a atletes amb certa experiència en curses de muntanya que transcorrerà per les Avellanes, on serà la sortida i arribada, Tartareu i Santa Linya.

I d’altra banda se celebrarà una marxa, batejada com a Peülletes i dirigida a tots els públics, que consta de 14 quilòmetres i poc més de 300 metres de desnivell, que aquest any discorrerà per Vilanova de la Sal, ja que la prova és rotatòria entre les quatre poblacions que formen part de les Peülles. L’esdeveniment compta ja amb uns 330 participants inscrits, poc més de 100 per a la cursa i prop de 250 marxadors.