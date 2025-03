Idiakez: "Necessitem el suport de la gent"

Iñigo Idiakez dirigirà aquest diumenge (17.00) el seu primer partit al capdavant del Lleida en el Camp d’Esports, afrontant la difícil visita l’Europa, un xoc que després d’empatar en el camp del cuer en la seua estrena, "afrontem sense excuses, perquè ve un equip a l’alça, que juga molt bé i sabem que si guanyem 1-0 en el minut 94 estarem tots encantats", ha declarat el tècnic, que ha dit que ja està "completament adaptat aquí i a la plantilla", sobre la que ha destacat que "tenen molt gana, perquè volen estar en el play off".

De fet, l’entrenador basc ha considerat que "serà un partit molt diferent del del Mallorca B" i ha reconegut que "necessitem el suport de la gent. Animo la gent a què vingui, perquè amb ells jugarem amb 12 o 13 jugadors i tot el que vingui de fora a donar-nos suport en els mals moments sumarà", en la visita d’un Europa que arriba al partit en segona posició, vuit punts per davant del Lleida, setè a tres punts de la promoció d’ascens.

Idiakez ha recalcat que la clau perquè el Lleida millori els seus resultats en el que queda de temporada "som nosaltres, que l’equip jugui bé, perquè és quan més a prop estàs de la victòria, que els jugadors creguin el bons que són i que creem un ambient que sigui difícil per al rival", destacant una vegada més que "la plantilla és molt bona i està entrenant fenomenal, però per circumstàncies no som capaços de transformar els empats en victòries".

De fet, ha apuntat que "només cal retocar algunes coses i els jugadors estan captant la informació que els donem perquè l’equip vagi tenint la meua identitat". "Hem preparat bé el partit i sabem que serà dur, però nosaltres plantejarem el mateix de sempre, jugar el millor possible", ha afegit.

Sobre el rival, ha destacat la seua fortalesa en la pilota aturada i ha admès que "no sabem gaire bé el que faran, perquè fora de casa juguen diferent". Tot i així, ha deixat clar que "coneixem les debilitats que poden tenir" i també ha revelat que "tinc mals de cap per veure a qui poso, perquè tothom m'ho està posant molt difícil i això és vital per a un entrenador", a més d’explicar que Solbes serà l’única baixa per al partit.