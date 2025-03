Or en els Special Olympics

Pol Puiggener Marsà, un esquiador de fons de 22 anys pertanyent al Club Esportiu Alba de Tàrrega, va conquerir ahir la medalla d’or en els Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics, que es disputen a l’estació italiana de Pragelato, a la regió del Piemont i a 100 km de Torí, on és l’únic representant lleidatà en la delegació espanyola i l’únic també que competeix en aquesta modalitat.

Puiggener es va imposar en la distància de 7,5 quilòmetres estil lliure amb un temps de 32’06.55. “M’ha sortit una cursa perfecta, he sortit ràpid i ningú m’ha atrapat. Fins i tot crec que he corregut massa ràpid”, feia broma el Pol, mentre que el seu entrenador Jordi Garriga valorava el gran nivell mostrat pel seu pupil.

“El Pol ha patinat molt bé i a bon ritme. Ha estat a més molt regular. En la primera volta ha marcat un temps d’uns 11 minuts, en la segona 11 més, i en la tercera encara ha estat més ràpid ja que l’ha fet en uns 10 minuts aproximadament”, va explicar el seu entrenador i tècnic del Club Esportiu Alba.

Avui tindrà la possibilitat de sumar la seua segona medalla en la prova dels 5 quilòmetres, on també té dipositades grans esperances d’aconseguir un dels tres llocs del podi.

“Aniré a totes, intentaré guanyar com he fet avui, però si no ho aconsegueixo no passa res”, va manifestar el Pol, que d’altra banda va estar a punt de no poder anar a aquesta competició internacional si no fos perquè a última hora va aconseguir un patrocinador, la firma Equiptank d’Anglesola, que li ha permès desplaçar-se fins a territori italià.

Puiggener, que assegura que l’esquí de fons “és el meu segon esport després de la natació”, ja va aconseguir una medalla el 2017 en els Mundials celebrats a Àustria, quan va obtenir la plata en la distància de 2,5 km amb només 14 anys i sent l’esportista més jove de l’equip espanyol.

El Pol va nàixer i viu a la localitat de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), però sempre ha estat vinculat a entitats lleidatanes atesa la proximitat. A banda de l’esquí de fons, ha practicat i competit en natació (primer al Club Natació Cervera i després al Club Esportiu Alba) i en ciclisme.

D’altra banda, el lleidatà Álvaro Terreros és el director tècnic de Special Olympics España i en aquesta competició està al capdavant de la delegació espanyola.