El penal de la polèmica

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’Atlètic de Madrid va demanar ahir “explicacions” a la UEFA perquè considera que està “mal anul·lat” el penal transformat per Julián Álvarez en la tanda decisiva dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid, ja que “no es compleix la norma 14 de la International Board”, van explicar fonts del club. L’anul·lació, adduint que va tocar la pilota amb els dos peus, és difícil de sostenir ja que les imatges de televisió no ho demostren de forma clara.

L’entitat blanc-i-vermella al·ludeix l’extracte de l’article 14 de les esmentades regles del joc que recull que “la pilota estarà en joc en el moment en què es colpegi i es desplaci amb claredat”. L’Atlètic tampoc entén com es pot resoldre una jugada tan decisiva en tan sols un minut.

La UEFA, davant de l’allau de crítiques que està rebent per una decisió insòlita que va afavorir el Reial Madrid, va publicar un comunicat, acompanyat per un vídeo en què aparentment es veu que Álvarez, que va relliscar prèviament, toca la pilota amb el peu esquerre abans de colpejar i batre Thibaut Courtois. “Encara que va ser mínim, el jugador va fer contacte amb la pilota amb el peu de suport abans de xutar, com es mostra en el vídeo adjunt. Segons la regla actual (Regles de Joc, Regla 14.1), el VAR va haver de cridar l’àrbitre per anul·lar el gol”, va assenyalar sobre la polèmica l’organisme.

Aquest va informar igualment que l’Atlètic de Madrid “li va consultar” aquesta jugada i que aprofitarà la polèmica suscitada per “entaular converses amb la FIFA i l’IFAB (l’organisme que regeix les normes internacionals del futbol) per determinar si la regla s’ha de revisar en els casos que un doble toc sigui clarament involuntari”.

D’altra banda, els aldarulls previs al xoc es van saldar amb la detenció de sis persones, quatre per agredir policies i dos per furt, així com tres agents ferits lleus.

El Barça s’assegura Iñigo Martínez fins al 2026

El Barcelona ha executat l’opció d’extensió del contracte del defensa basc Iñigo Martínez, que continuarà vinculat al club blaugrana fins al 30 de juny del 2026. Així ho va anunciar ahir en un comunicat l’entitat, que va precisar que feia mesos que l’acord entre les dos parts ja estava tancat, però estava pendent de la seua inscripció a la Lliga de Futbol Professional (LFP)”. D’aquesta manera, el Barça s’assegura la continuïtat d’un jugador clau en els esquemes del tècnic alemany Hansi Flick, amb qui aquesta temporada s’ha erigit en el líder de la defensa amb Pau Cubarsí.

El Barça ja sap també els horaris dels seus partits de quarts de final de la Champions davant del Borussia Dortmund. El matx d’anada, a Montjuïc, es jugarà el dimecres 9 d’abril a les 21.00, mentre que la tornada al Westfalenstadion serà el dimarts següent, dia 15, també a les 21.00 h. Tindrà, per tant, només sis dies entre els dos partits, amb el duel amb el Leganés al mig. El Madrid, amb l’Arsenal, jugarà els dies 8 i 16, amb la qual cosa tindrà més descans.D’altra banda, Lamine Yamal ha protagonitzat el documental de 3Cat Revolució 304, que s’emetrà a TV3 el dimarts 18 a les 22.05.