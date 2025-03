Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

L’exfutbolista del FC Barcelona i empresari Gerard Piqué ha negat aquest divendres als jutjats de Majadahonda haver pagat a l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales o a l’entitat per actuar com a mitjancer dels saudites en el contracte per al trasllat de la 'Supercopa' de futbol masculí d’Espanya a l’Aràbia Saudita.

També ha negat irregularitats en la comissió de 4 milions anuals --a abonar durant 10 anys-- que el seu grup empresarial, Kosmos, va pactar rebre de l’empresa pública saudita SELA pel contracte que va firmar la RFEF per portar la competició al país àrab.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que així s’ha pronunciat l’exjugador en la seua declaració com investigat davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Majadahonda, on ha arribat a les 09.15 hores. Ni a l'arribar ni al sortir ha fet declaracions a les desenes de periodistes que l’esperaven al jutjat.

Piqué ha declarat en la mateixa línia que va defensar aquest dijous el seu advocat en un escrit que va presentar davant del jutjat. La defensa va aportar 15 factures emeses per Kosmos a la Federació de Futbol de l’Aràbia Saudita (SAAF) per import global de 12 milions d’euros, així com comprovants bancaris i una cadena de correus electrònics. L’esmentada suma s’ha anat abonant a un compte de Kosmos que la jutgessa va bloquejar l’abril passat en el marc de la investigació.

L’advocat de Piqué va defensar que l’esmentada documentació evidencia "la normalitat en la relació contractual i l’acceptació dels serveis d’intermediació efectivament prestats", segons l’escrit a què ha tingut accés Europa Press.

El millor contracte de la RFEF

Segons les fonts consultades, aquest divendres Piqué --que ha respost durant gairebé dos hores a la jutgessa, al fiscal i al seu advocat-- ha assegurat estar orgullós d’haver aconseguit el que considera el millor contracte de la RFEF.

Així mateix, ha incidit que, si en algun moment va donar a entendre que tenia l’encàrrec de la Federació per mediar a la Supercopa, el va rectificar en una roda de premsa. Segons ha recalcat, mai no ha abonat cap pagament ni a Rubiales ni a la Federació per aquest o qualsevol altre negoci.

En aquest sentit, la declaració de Piqué coincideix amb el declarat en seu judicial per l’expresident de la RFEF, qui va negar haver rebut cap diner de l’exjugador del Barça.

En el marc de la declaració, l’exdefensa blaugrana ha explicat que va ser un treballador de Kosmos que li va posar en contacte amb l’empresa saudita SELA i va organitzar una reunió el gener de 2019 amb dos executius de l’esmentada companyia per negociar el trasllat de la competició, tal com consta a la cadena de correus electrònics que va aportar aquest dijous la seua defensa.

Al fil, l’exjugador ha manifestat que al principi l’acord amb SELA va ser verbal; en concret, l’ha qualificat com un "pacte de cavallers". També ha explicat que una vegada que la negociació es va consolidar, va proposar a SELA tancar la posició de Kosmos i van parlar amb la RFEF per aconseguir l’esmentada protecció a través d’una clàusula al contracte que els saudites finalment van admetre.

Segons ha relatat, la comissió de 4 milions anuals es va firmar amb els saudites el setembre de 2019, el mateix dia que SELA i la RFEF van subscriure el contracte de la Supercopa, una cosa que ha defensat és l’habitual en aquests casos.

L’exinternacional també ha assenyalat que al principi Kosmos va tenir problemes per cobrar l’esmentada comissió i que, en el seu intent de solucionar-lo, va trucar a Rubiales perquè l’ajudés, encara que no ha precisat si l’expresident de la RFEF va intervenir en l’assumpte. El que sí que ha manifestat és que finalment es van emetre els pagaments.

Al tancament de la seua intervenció, Piqué ha demanat la paraula visiblement emocionat per assegurar que li sembla una injustícia estar involucrat en aquesta causa des de més d’un any.

Els indicis que aprecia la jutgessa

L’exfutbolista ha comparegut en seu judicial 10 mesos després que la magistrada Delia Rodrigo acordés incloure'l en la llista d’imputats, en la qual figuren els expresidents de la RFEF Luis Rubiales i Pedro Rocha, que ja van declarar en aquesta causa en la qual s’investiguen presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals.

La instructora li va imputar en apreciar indicis delictius en la comissió que va cobrar Kosmos per part de SIGUESLA. La jutgessa va recalcar que el contracte va incloure unes addendes per les quals es prorrogaven els acords quatre anys més, pactant-se mantenir una prima d’èxit en favor d’una "tercera part agent" que seria Kosmos durant els anys de la pròrroga. "En definitiva, per a la RFEF haurà suposat, si es compleix l’acord fins el seu terme, uns ingressos de 400 milions i per a l’empresa de Piqué 40 milions", indicava la jutgessa.

En aquesta línia, la instructora posava el focus en una clàusula que es va denominar "essencial" per la qual la RFEF "tractava de garantir el pagament de la comissió de 4 milions d’euros anuals en favor de Kosmos, encara que aquesta empresa formalment seria la comissionista de SELA". També subratllava que, "en el temps del contracte", Piqué era jugador actiu del FC Barcelona, que participava en la Supercopa.