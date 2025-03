Noces d’or del CT Bellpuig

Publicat per POL ROBERT VIVES Creat: Actualitzat:

El Club Tennis Bellpuig està d’aniversari. Aquest any compleix mig segle de trajectòria, una gran fita per a l’entitat que presideix Ramon Guim, que reconeix que “complir 50 anys és un gran èxit, sobretot perquè estem competint amb una altra especialitat de raqueta que està molt forta, com és el pàdel, i ens treu molts jugadors”, destaca.

L’acte central de la commemoració d’aquest mig segle de vida va ser un sopar que es va celebrar el mes de febrer passat, al qual van assistir uns quaranta comensals, des de socis del club, que compta actualment amb uns 80, fins a representants de diferents entitats esportives locals i de l’ajuntament, la seua font principal de finançament. Durant l’acte es va rememorar tota la història de l’entitat amb tots els expresidents.

El CT Bellpuig no passa per la seua millor època, ja que l’important creixement del pàdel ha suposat la pèrdua d’un gran nombre de socis. En aquest sentit, Guim explica que “hem intentat instal·lar pistes de pàdel, però no tenim prou espai i no volem eliminar les que hi ha de tenis”.

Les instal·lacions compten amb dos pistes de tenis i un frontó, i millorar-les és un dels objectius del seu president, encara que reconeix que “estem limitats per la infraestructura esportiva”. La propietat de les pistes és municipal i el club té un conveni de cessió. La peculiaritat és que les instal·lacions estan obertes les 24 hores del dia, ja que els socis tenen una clau per entrar i sortir quan vulguin. En l’actualitat no tenen escola de formació de base per falta d’efectius. “L’havíem tingut”, apunta Guim, que lamenta que “els que podrien ser el futur de l’entitat tenen més tendència cap al pàdel que el tenis”, de manera que reconeix que el futur “és incert”.