Puiggener repeteix medalla d’or en els Special Olympics

Pol Puiggener va guanyar ahir la seua segona medalla d’or en els Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics, que es disputen a l’estació italiana de Pragelato, a la regió del Piemont, a uns 100 quilòmetres de Torí. Si dijous es va penjar l’or en la prova dels 7,5 quilòmetres d’esquí de fons, ahir va repetir el calaix més alt del podi en la prova dels 5 quilòmetres. Puiggener, de 22 anys i pertanyent al Club Esportiu Alba de Tàrrega, va ser el més ràpid i va firmar un temps de 20:34.82, mentre que la medalla de plata va ser per a Alexander Wurm amb un crono de 23:11.13. El bronze va ser per a un altre esquiador de l’equip espanyol, Alfonso Cabo, que va parar el rellotge en 24:56.23.

Pol Puiggener, l’únic lleidatà a l’equip espanyol que participa en aquesta competició internacional, es mostrava eufòric després de guanyar la seua segona medalla d’or en dos dies. “M’ha anat perfecte. He quedat primer dos vegades. He anat molt ràpid i ningú m’ha pogut atrapar. He estat el més ràpid els dos dies”, va explicar.

Per la seua part, Jordi Garriga, el seu entrenador i tècnic del Club Esportiu Alba, va explicar que “la carrera ha anat perfecta. El Pol ha fet pràcticament el mateix temps en les dos voltes, uns 10 minuts en cada una. Ha esquiat molt bé, molt fluid, i ha anat avançant rivals. Ha pogut agafar un bon ritme i ha guanyat la seua segona medalla d’or”.

L’esquiador del Club Esportiu Alba de Tàrrega ha pogut participar en aquests Jocs Mundials d’Hivern gràcies al patrocini de la firma Equiptank, d’Anglesola. El 2017, amb 14 anys, ja va aconseguir una medalla de plata en els Mundials que en aquella ocasió es van celebrar a Àustria. En aquella cita internacional era l’esportista més jove de la delegació espanyola i va aconseguir la medalla en la distància dels 2,5 quilòmetres

El Pol va nàixer a la localitat tarragonina de Santa Coloma de Queralt, on també resideix, però sempre ha estat vinculat a entitats lleidatanes. A banda de l’esquí de fons, també ha competit en natació, primer al Club Natació Cervera i també al seu actual club, l’Alba de Tàrrega. Aquest jove esportista també ha practicat ciclisme.