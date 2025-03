El Vila-sana visita avui el Sant Cugat amb l’obligació de guanyar

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Encara amb la decepció de l’eliminació de la Champions el cap de setmana passat, el Vila-sana torna avui a la Lliga amb l’obligació de sumar la victòria a la pista del Sant Cugat (12.30), per no allunyar-se encara més del capdavant de la taula, que ocupa el Telecable Gijón amb 6 punts més que les lleidatanes.

“Afrontem el partit com ho fem sempre, sabent la importància dels tres punts, amb el màxim respecte al rival i amb confiança”, explicava ahir el tècnic, Lluís Rodero, que té el dubte de Luchi, amb un esquinç al turmell.

“L’equip està preparat, hi ha jugadores que han de fer un pas endavant i el faran i anem concentrades per guanyar tres punts importantíssims”, va afegir l’entrenador.

Rodero admet que “ha estat una setmana complicada, perquè dol quedar-te fora de la Champions quan no ho vam merèixer”. Va afirmar que “si el rival és millor, ho acceptes. Però en aquesta Champions, menys el dia que vam perdre amb el Palau, hem estat millors en tots els partits i ens hem quedat fora. L’equip ha d’aixecar-se perquè encara queden coses per les quals lluitar”, va valorar.

Va admetre la importància del partit. “No podem fallar a la Lliga, no vull sentir que és un rival fàcil, perquè no ho és. La del Sant Cugat no és una pista senzilla i hem d’estar bé per competir en tots els partits que ens queden.”