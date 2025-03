El Lleida perd el primer partit de l’any (0-1)

Publicat per guillem montardit Creat: Actualitzat:

El partit ha començat sense un clar domini al mig del camp, però en la primera jugada de l’Europa, una combinació entre Neeskens i Carbonell, els dos exjugadors del Lleida, han posat el primer gol del partit (0-1). El Lleida no ha xutat fins al minut 27 quan Iker, des de més de 30 metres, ha intentat batre el porter rival. El Lleida ha intentat, durant aquest segon tram de la primera part, portar la iniciativa, però se li ha fet de nit a tres quarts de camp. En canvi, l’Europa ha gaudit de tres rematades de cap que han sortit per sobre del travesser. El primer temps ha acabat, per tant, amb la victòria momentània de l’Europa.

El Lleida ha iniciat la segona meitat amb una pujada d’intensitat, ja que s’ha jugat al terreny de joc de l’Europa amb diverses passades des de la línia de fons que han refusat la defensa escapulada. Al minut 57, Unai ha rebut la primera targeta del partit. L’Europa també ha volgut dir la seva, però Neeskens ha fallat la passada de la mort que hagués posat una gran distància en el marcador. El Lleida ha estat servint diversos serveis de cantonada fruit del domini i en els que ha hagut d'intervenir Flere. Idiakez ha retirat els dos davanters per donar l’oportunitat a Diego i a Joaquín. Mario ha vist la segona targeta del partit per una falta a tres quarts de camp, fet que ha suposat que la banda esquerra tingués dos jugadors amonestats. El partit ha acabat amb l’Europa aguantant el resultat i el Lleida sense fer res per canviar-ho.

La setmana següent el conjunt d’Idiakez viatjarà cap a Eivissa per jugar diumenge a les 12.00 contra la Penya Deportiva. Ara mateix, el Lleida és 9è amb 39 punts.