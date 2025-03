Oportunitat d’or a Granada

Publicat per Sergi Caufapé Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida compta avui (12.30) amb una ocasió d’or per distanciar-se de la zona de descens, ja que visita la pista d’un Granada molt minvat per les baixes. Tanmateix, els de Gerard Encuentra han d’acabar amb la seua malastrugança lluny del Barris Nord, on no guanyen des del 27 d’octubre, en la visita al Breogán. Des d’aleshores, vuit derrotes a domicili. L’enorme dosi de moral que va donar l’última victòria contra el Saragossa (97-91) i l’aparició d’un referent en el joc, James Batemon, són els principals arguments que presentarà l’Hiopos Lleida al Palacio de los Deportes, on estarà acompanyat d’un bon nombre d’aficionats.

Encuentra va advertir divendres que guanyar fora és un repte que s’ha marcat el seu equip. “Ens està costant guanyar fora perquè en aquesta Lliga és molt difícil aconseguir-ho. Està clar que per a nosaltres ha de ser un repte i fins i tot una motivació que la gent digui que sense el suport de la nostra afició no som capaços de vèncer”, va dir el tècnic.

Quant a l’impacte de Batemon, Encuentra va dir que “està sumant en anotació, també en defensa, en comunicació i en intensitat. Esperem que aquesta setmana faci els mateixos punts que ha fet aquests dos partits però, si no n’anota 18, que continuï sumant en els altres intangibles, que també sumen molt per a l’equip”. El tècnic haurà de tornar a deixar fora de la convocatòria un dels seus jugadors no nacionals, després que en l’últim partit contra el Saragossa l’elegit fos Van der Vuurst. Encuentra va reconèixer que el duel d’avui a Granada “és superimportant”, però no creu que sigui crucial, ja que va assegurar que “la salvació no es decidirà fins a l’últim moment”. Sobre el rival, el tècnic va dir que “s’han reforçat amb tres jugadors i dos debutaran contra nosaltres, la qual cosa els donarà un plus d’energia”.

En aquest sentit, s’estrenaran el georgià Giorgi Bezhanishvili i el dominicà Omar Silverio, ex del Bilbao. Tot just han entrat en dinàmica de grup durant aquesta setmana, però sí que s’espera que estiguin en el partit, gairebé en plenitud de condicions, Sergi García, que no va jugar contra l’Unicaja, i Valtonen, que porta unes setmanes amb problemes a l’esquena. És dubte Bamforth, mentre que sí que estan descartats Clavell i Ubal. El primer després de ser intervingut d’apendicitis i el segon, lesionat a Màlaga. La gran incògnita és Wiley, que porta un mes sense jugar. “Veurem com responem amb les circumstàncies que tenim davant d’un equip molt atlètic”, va dir Pablo Pin, tècnic del Granada, que va deixar clar que “no és una final”. “L’arribada de Batemon ha influït en el joc, anota i genera. A més, l’entrada de Hamilton els ha donat un pivot que no tenien abans”, va afegir.

Un triomf en les quatre visites al Palau

El balanç de l’Hiopos Lleida en les visites a Granada és d’un triomf en quatre partits, tots a Primera FEB. L’única victòria va ser el febrer del 2021, quan els de Gustavo Aranzana van guanyar 80-83, amb 24 punts de Vecvagars, que ara exerceix com a entrenador ajudant del Valmiera letó. La resta de partits es van saldar amb una àmplia derrota, especialment el de la temporada 2019-20, que va acabar 86-47.

El club posa a la venda una nova samarreta

El Força Lleida va posar ahir a la venda una edició especial de la samarreta de la Lliga ACB, amb un número que garanteix que es tracta d’una sèrie limitada. A diferència de les actuals, aquesta porta l’escut de la Lliga brodat. El preu de 90 € inclou un certificat, una foto dedicada del jugador que es triï i una caixa especial per guardar-la.

El Girona va posar pressió al guanyar ahir a la pista del Múrcia (64-76), superant els lleidatans, que si caiguessin avui a Granada per més de 13 punts entrarien en descens.