Pas de gegant per a la salvació del Hiopos Lleida a Granada (82-85)

Publicat per Jordi Argilés Creat: Actualitzat:

El partit ha estat de poca anotació des de l'inici amb un 0-1 al marcador després de tres minuts de joc. Granada ha reaccionat ràpidament amb el 12-4 i el Hiopos Lleida no trobava idees en atac. Els tirs lliures mantenien als lleidatans al partit, tot i fallar n'he molts pel camí. Un bon final de quart de Granada ha deixat un 21-12 al final del primer quart.

Continuant amb la tònica, el Hiopos Lleida cada vegada que s'aproximava als cinc punts Granada aconseguia anotar un parcial per tornal per sobre dels deu. Amb el 34-31, ha arribat una nova desconnexió lleidatana per acabar el quart encaixant un 9-0 i arribant amb un 43-31 al descans.

L'anotació no millorava i els triples encara no entraven pel Hiopos Lleida que es mantenia de nou dins del partit gràcies als tirs lliures i un Granada que no aconseguia trencar el partit. S'ha calcat el guió del quart anterior i un parcial final de l'equip local, aquest cop de 6-0, ha deixat la mateixa diferència que a l'inici amb el 59-57.

A l'últim quart ha arribat la reacció lleidatana amb un Luka Bozic imperial sota l'anella i la irrupció de Batemon que no havia tingut encert en els minuts anteriors. Granada ha passat de pensar a guanyar l'average amb el 62-50 a veure com li remuntaven el partit després d'un 2-15 de parcial lleidatà.

Tot i això, els granadins s'han situat 71-66 gràcies a les cistelles de Noua i Rouselle. Quan el partit semblava perdut una cistella de dos de Batemon i un triple de Muric han empatat el partit. L'eslovè ha fallat el tir lliure addicional que podia donar la victòria i el partit ha anat a la pròrroga amb el 73-73.

Al temps extra el Hiopos Lleida ha jugat molt bé amb els nervis de Granada i Batemon ha portat la batuta, mentre Bozic castigava cada acció a la pintura. Finalment, amb l'empat a 80, Rafa Villar ha tret un dos més un, en una gran penetració i els tirs lliures de Walden han sentenciat el partit i la vuitena victòria pels lleidatans amb un definitiu 82-85.