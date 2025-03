El Rodi Balàfia guanya i està a un pas de les Fases d’Ascens

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia Vòlei va aconseguir ahir una de les victòries més importants de la temporada. Els lleidatans es van imposar per 3-0 al CEV l’Hospitalet i li van arrabassar la segona posició de la taula, una posició que els dona dret a jugar la fase d’ascens a Superlliga 2, competició de la qual van descendir la temporada passada.

En el partit, els de Sergi Mirada van brodar una grandíssima actuació davant 500 aficionats al seu fortí, el Juanjo Garra. En el primer parcial, la igualtat va ser màxima i fins als punts finals no es va decidir el guanyador. Finalment, gràcies a la seua serietat, els lleidatans es van emportar el set per 25-23. Aquest primer cop sobre la taula els va donar força per continuar pressionant i empesos per l’afició van poder imposar-se per 25-22 en el segon set, col·locant el 2-0 en el marcador i encarrilant el matx.

En l’últim parcial, el Balàfia va exposar la seua millor versió. Els del Segrià no van donar cap oportunitat als visitants i van aconseguir establir un 25-20 que sentenciava el duel i que els permet continuar somiant amb l’ascens.

Ara, el Rodi Balàfia és segon, i la setmana que ve visita la pista del CV Manacor en una jornada que pot deixar definida la seua participació en la Fase d’ascens.

Després del xoc, el tècnic del Rodi Balàfia, Sergi Mirada, va assegurar que “hem fet el partit somiat davant de l’Hospitalet, que és un molt bon equip. És una victòria superimportant, que necessitàvem i ens dona ales”. Tot i això, va destacar que “encara queden dos jornades i tant de bo poguéssim aconseguir l’objectiu en la següent”. “Continuem treballant per poder arribar a una meta somiada”, va concloure.