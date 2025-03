Travé, campió a casa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Miquel Travé va firmar ahir un doblet a la Copa Pirineus d’eslàlom, a l’adjudicar-se la victòria a la Seu en K1 i C1, aconseguint també la general en les dos modalitats. D’altra banda, Maialen Chourraut es va emportar el triomf en la cita femenina de K1 i l’andorrana Mònica Doria ho va fer en C1. Travé, que va ser cinquè a Pau, es va adjudicar ahir el triomf en la prova de K1 de la Seu amb un temps de 77.97 segons a la final, amb la segona posició per al suís Martin Dougoud (78.04). El podi el va completar l’italià Xabier Ferrazzi (80.07). Els tres van protagonitzar també el podi de la Copa Pirineus, després que el guanyador a Pau, el britànic Sam Leaver fos ahir vint-i-unè en la general. Així mateix, Samuel Hernanz va ser cinquè a la final, seguit de David Llorente, amb Manuel Ochoa en la dotzena posició. Per la seua part, el lleidatà Manel Contreras va ser segon a la final B. Travé també es va emportar després la victòria en la prova de C1, a més de la general de la Copa Pirineus. El lleidatà es va imposar a la final amb un temps de 81.72 segons, davant de Luis Fernández (84.35) i de l’eslovè Luka Bozic (85.17). Travé, tercer a la cita de Pau, es va adjudicar la Copa Pirineus davant del canadenc Alex Baldoni, quinzè a la Seu. La tercera plaça va ser per a l’eslovè Jus Javornik, que ahir va firmar la cinquena posició. Oier Díaz va ser vuitè, mentre que el lleidatà Marc Vicente va acabar novè.

El triomf en K1 femení va ser per a la basca Maialen Chourraut, que es va imposar amb un crono de 87.91 segons. Segona va ser la polonesa Dominika Brzeska (89.22), seguida de l’andorrana Mònica Doria (89.37). La victòria a la Copa va ser per a Chourraut, que havia estat cinquena a Pau. Doria va acabar segona i la tercera plaça va ser per a la palista eslovena Eva Alina Hocevar, que va ser sisena a la Seu. La lleidatana Laia Sorribes va ser cinquena en la general després de firmar ahir la setena posició. Per la seua part, Doria va aconseguir la Copa Pirineus en C1 al guanyar la final de la Seu amb un temps de 90.88 segons. L’andorrana es va imposar a les basques Klara Olazabal (93.51) i Miren Lazkano (95.42). Doria va pujar a dalt de tot del podi de la Copa al ser cinquena en la primera cita de Pau, mentre que Olazabal va ser segona després de ser quarta a França. El podi de l’especialitat el va completar Hocevar, que ahir va ser cinquena.