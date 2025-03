Visita clau per a l’AEM a Tajonar

L’AEM afronta avui (11.30/Lleida En Joc) una visita clau per mantenir la posició de privilegi en el play-off en les sis últimes jornades, ja que s’enfronta a l’Osasuna, el primer equip fora de la promoció d’ascens, que es troba vuitè i set punts darrere del conjunt lleidatà, quart amb 35 punts en la penúltima posició dels llocs de play-off.

De fet, l’entrenador de l’AEM, Rubén López, va reconèixer que “guanyar seria un pas no definitiu, però sí de gegant per estar en play-off”, zona que les navarreses tenen a tres punts.

No obstant, l’Osasuna s’ha erigit com la gran bèstia negra de l’AEM, ja que les lleidatanes encadenen 11 enfrontaments sense conèixer la victòria, incloses dos eliminacions coperes. Tot i així, Rubén López va explicar que “no és res del que intentem fugir. Hem incidit que els dos equips hem canviat molt i que en la primera volta vam aconseguir un empat”. “Crec que l’equip arriba en el seu millor moment, a nivell anímic i de resultats, i això ens ha de valer per venir aquí i guanyar”, va destacar el tècnic, confiat després de les tres victòries seguides que ha aconseguit el seu equip.

A més va explicar que, malgrat l’última victòria davant del Barça B (2-1), “no me’n vaig anar content perquè vam fallar en coses en les quals som bones com en la intensitat”, encara que li va treure el costat positiu apuntant que “això també parla de la gran capacitat de treball de l’equip per emportar-se els partits”. Sobre el rival, va destacar que “té gent a dalt que decideix partits, amb molta pegada, i és bo en joc aeri. Tanmateix, tenen més problemes defensius i no són tan contundents al centre del camp”.

El tècnic repeteix la convocatòria de la setmana passada, encara amb la baixa de la portera Laura Martí per molèsties al genoll (la supleix Xènia Siuraneta, del filial), que se suma a les de llarga durada de Fati Gharbi i Laura Fernández, i amb Maryame Atiq i Ari Quintana descartades per decisió tècnica.