El Juneda planta cara al Martinenc

❘ juneda ❘ El Juneda va fer patir durant tot el partit el Martinenc, actual líder del grup, que malgrat el marcador no va estar a l’altura en un duel passat per aigua de principi a fi. A la primera part, el Juneda va començar pressionant des del primer minut malgrat que no hi hagués gaires ocasions de perill. En el minut 22, Fofana va robar una pilota a Torres i li va fer una passada a Rodríguez, que va creuar la pilota i la va clavar a l’escaire contrari, avançant els locals en el primer tram. Després del gol, el Juneda va continuar insistint mentre que el Martinenc esperava la seua ocasió per tornar l’empat. En el minut 42, en un contraatac dels visitants, una jugada perillosa per la banda va acabar en una centrada al segon pal bastant passada que va rematar Tejada per col·locar l’1-1. Al cap de pocs minuts, després d’una jugada similar a l’altra banda, Espígol va posar davant el líder (1-2, 44’). A la segona part, el Martinenc es va dedicar a mantenir l’1-2 mentre que el Juneda es va abocar en atac, amb diverses ocasions de Rodríguez i diverses parades dels dos porters però gairebé en l’afegit Suárez va sentenciar amb l’1-3, que va esfondrar els locals.

❘ artesa de segre ❘ L’Artesa va derrotar el Sants (3-0) en un xoc tens i disputat. Els locals van agafar avantatge en el marcador en el minut 3 amb un gol de Soriano. A partir d’aleshores, el control del joc i les arribades van ser de l’Artesa, amb el Sants defensant-se i buscant sortir al contraatac amb poc perill. A la segona part, els visitants van avançar línies i van tenir més presència al centre del camp i aconseguint més profunditat en les jugades d’atac. En el minut 84 una jugada d’atac dels visitants va acabar amb una passada creuada que va arribar al visitant Merino, que va controlar i va enviar un xut que va semblar ser l’empat, però Marbà, excel·lent tota la tarda, va aconseguir refusar. En la jugada següent Ilyass va marcar el 2-0, i amb el Sants noquejat, el mateix Ilyass, en el 94, va tancar el partit i el marcador amb el 3-0.