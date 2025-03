Marc i Àlex repeteixen doblet

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va fer ahir història a l’aconseguir la segona victòria consecutiva de la temporada en el Mundial de MotoGP, ja que va igualar a 90 triomfs amb Ángel Nieto, fins ara l’espanyol més premiat. Amb les quatre curses guanyades, dos esprints i dos llargues, el pilot de Cervera va augmentar l’avantatge a 16 punts sobre el seu immediat perseguidor, que no és cap altre que el seu germà Àlex (Ducati). Aquesta és la tercera vegada que els Márquez coincideixen al podi d’un Gran Premi de MotoGP, després d’Alemanya 2024 i la prova inaugural del Mundial 2025, a Tailàndia.

La sortida de la cita del Gran Premi de l’Argentina havia de ser un dels moments més determinants, com també l’elecció dels pneumàtics, encara que gairebé tots els pilots van optar pel compost intermedi. Quan es va apagar el semàfor, Marc Márquez va sortir com una exhalació, disposat a marcar un fort ritme des del principi i així trencar el grup del capdavant de bon començament. Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), dos vegades campió del món, va intentar colar-se per l’interior del lleidatà, sense èxit, com també poc després ho va intentar, amb el mateix resultat, Johann Zarco (Honda), aquest sobre l’italià. Tots els intents de les primeres voltes van resultar infructuosos. Tant Marc com Àlex van començar a obrir a poc a poc un buit respecte a tots els seus perseguidors, amb Bagnaia al capdavant d’un grup en el qual Franco Morbidelli (Ducati) va superar Zarco.

Un dels moments emocionants de la carrera de MotoGP va arribar en la quarta volta, en la qual Marc Márquez es va colar de frenada en el revolt de final de la recta de meta, la qual cosa va aprofitar el seu germà per superar-lo, com també va superar Morbidelli Bagnaia en aquest mateix gir. De forma suau i fina, Marc Márquez es va mantenir en tot moment a dos o tres dècimes darrere d’Àlex, malgrat algun ensurt, amb Morbidelli intentant retallar distàncies, igual que Bagnaia, que portava enganxat al rebuf de la moto Zarco.

Passat l’equador de la cursa, a la volta 13, Àlex comptava amb tot just dos dècimes sobre Marc, i ja 1,3 segons respecte a Morbidelli i Bagnaia. A partir de la dissetena volta, Marc es va enganxar com una paparra a la moto del seu germà Àlex, al qual va intentar superar una volta més tard, però se’n va anar llarg i el petit dels Márquez va recuperar la primera posició, encara amb 7 voltes al davant. En el vintè gir, tant Àlex primer com Marc després, van marcar novament les seues voltes ràpides de carrera, la qual cosa donava una clara mostra que els dos ho estaven donant tot per aconseguir la victòria. Una vegada més, Marc es va enganxar a la moto del seu germà petit, buscant l’oportunitat per superar-lo, cosa que va fer en l’escassa de frenada de la recta posterior del circuit a menys de 5 voltes per al final. I allà es va acabar la cursa. Amb Marc i Àlex Márquez destacats en les dos primeres posicions, Morbidelli va defensar la tercera posició dels atacs d’un Bagnaia que es va atansar perillosament en l’última volta, encara que no va poder superar-lo.

Ángel Nieto i Marc Márquez es troben igualats al capdavant de la classificació de pilots espanyols amb el major nombre de victòries (90), en una taula en la qual es comptabilitzen fins a 750 triomfs repartits entre 59 pilots. El primer triomf en aquesta relació de pilots estatals el va aconseguir Salvador Cañellas en el Gran Premi de Montjuïc del 1968 i a la llista figura Ángel Nieto sumant la victòria número 100, que va aconseguir en el TT Assen del Gran Premi d’Holanda del 1982. En el cas de Marc Márquez, figura igualment a la llista de números redons, ja que va aconseguir la victòria número 500 dels pilots espanyols, que el lleidatà va obtenir en la carrera nord-americana del Gran Premi d’Indianapolis del 2014, i des d’ahir també la 750. Entre els 25 primers classificats de la taula de vencedors espanyols en Grans Premis del Mundial de motociclisme figuren fins a 9 pilots que continuen en actiu, 8 d’ells en MotoGP i un en Moto2. En MotoGP, la primera posició és per a Marc Márquez (90) i després d’ell es troben Maverick Viñales (26), Àlex Rins (18), Jorge Martín (18), Pedro Acosta (16), Joan Mir (12), Àlex Márquez (12) i Raúl Fernández (10). Encara en actiu en Moto2, figura en aquesta privilegiada llista dels 25 primers Arón Canet (10), que va ser quart en la cursa de l’Argentina. A més, en altres categories del motociclisme mundial com Superbike i Supersport, continuen en actiu Álvaro Bautista, Jaume Masiá i Esteve Tito Rabat.

“Estic impressionat amb el nivell mostrat per l’Àlex”

“La cursa ha estat increïble, he pressionat, me n’he anat llarg i no tenia gaire confiança. He vist que Àlex estava pressionant i pensava que un segon lloc estava bé. Però m’he anat trobant millor amb el pneumàtic utilitzat i he decidit provar. És difícil atacar el teu germà i he deixat anar els frens perquè no sabia si podia frenar bé. La segona vegada ho he preparat millor i estic impressionat amb el nivellàs que ha mostrat l’Àlex en aquestes dos curses”, va manifestar Marc després de la carrera. “Estic molt content d’aconseguir igualar el gran Ángel Nieto. Aquesta victòria va dedicada a ell i a tota la seua família. Ell ha estat una persona molt important per al motocilisme. Va guanyar en moltes ocasions i és un honor igualar-lo en victòries”, va afegir el pilot lleidatà. “Estic realment feliç. Crec que hem estat més a prop que mai de la meua primera victòria, així que necessitem continuar així. Estem treballant molt bé, així que gràcies a l’equip per tot el suport”, va assenyalar Àlex al firmar el segon lloc. “Només provava de controlar la distància amb el segon grup, de ser realment consistent, de tenir un ritme fort. Així que ho he donat tot. Però el Marc m’ha avançat. Quan se’n va una mica d’ample en el revolt 5, intento pressionar, però era impossible mantenir-lo darrere”, va afegir.

Piqueras lidera el triplet de pilots estatals en Moto3

El valencià Ángel Piqueras (KTM) va aconseguir la seua primera victòria de la temporada en Moto3 al vèncer amb 36 mil·lèsimes d’avantatge sobre el madrileny Adrián Fernández (Honda). Al costat d’ells, el sevillà José Antonio Rueda (KTM), que va mantenir el liderat del Mundial i va completar el segon podi format per pilots estatals a la categoria petita el 2025. El britànic Jake Dixon (Boscoscuro) va aconseguir un triomf inapel·lable en Moto2. El madrileny Manuel Manugas González (Kalex), que va acabar segon, davant de l’italià Celestino Vietti (Boscoscuro), manté el liderat del Mundial. Per la seua part, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, no va poder acabar i és desè a la general.