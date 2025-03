Viacrucis de nou contra l’Osasuna

L’AEM va patir ahir un nou capítol del seu particular viacrucis contra l’Osasuna, després de resistir durant 85 minuts a Tajonar per acabar encaixant una nova derrota, amb un gol de penal de l’exaemista Yiyi (1-0), i encadena ja 12 enfrontaments sense conèixer la victòria davant de les rogetes.

El gol local va fer justícia a la gran quantitat d’ocasions que va tenir el conjunt navarrès i no va saber aprofitar, però el desenllaç, amb una pena màxima desafortunada d’Inés sobre Aitana, va engrandir de forma cruel l’Osasuna com la veritable bèstia negra de l’AEM, que segueix quart però redueix el seu marge sobre les navarreses, les seues primeres perseguidores per al play-off, de set a quatre punts.

Que ahir no havia de ser el millor dia de l’AEM es va veure des d’un inici, ja que l’Osasuna va sortir molt millor al partit que un equip lleidatà al qual no duraven les possessions i que veia com el rival trobava amb facilitat l’esquena de la defensa. De fet, en una acció per la banda en el minut 4, l’equip navarrès va tenir la primera gran ocasió, una centrada que Blasco va deixar morta a la seua pròpia àrea petita perquè la local Sobrón enganxés la pilota de volea. Tanmateix, María Mon va aparèixer amb una parada antològica per repel·lir el tret a boca de canó i evitar l’1-0.

Va ser l’intent local més clar, però només va suposar l’inici d’un tram de setge roget, amb constants arribades per ambdós costats que van obligar a múltiples intercepcions de Vero Herrera i van quedar sense més conseqüències pel desencert rematador de Barquero.

Tanmateix, una de les centrades des de l’esquerra va acabar en un córner que, després d’un primer rebuig, va acabar amb la pilota morta a peus de Nora a l’àrea petita. No obstant, la local, amb tot a favor, no va contactar amb la pilota i va desaprofitar una altra oportunitat en el minut 18.

Una vegada resistit el vendaval dels primers 20 minuts, l’AEM va anar creixent a poc a poc, amb opcions intactes encara que amb un canvi obligat perquè Abril va sentir molèsties al genoll i va deixar el seu lloc a Marilén abans de la mitja hora. El conjunt lleidatà va donar un tímid avís amb una volea de Noe Fernández que va morir a les mans de Nuria, la meta local, però va tenir moltes dificultats per decidir bé en l’últim terç de camp, cosa que va provocar que el seu incipient domini de la pilota fos estèril, ja que no va inquietar una saga local que oferia dubtes quan havia de córrer cap enrere.

Ja en el segon temps, l’AEM va continuar fent petits passos endavant per frenar l’ímpetu de l’Osasuna, però va ser incapaç d’encadenar arribades a l’àrea rival per generar ocasions clares. De fet, l’intent més perillós va arribar en un córner que, després de la intervenció de la defensa, va caure als peus de Gestera, però aquesta no va estar encertada i va enviar la pilota desviada.

El matx es trobava en punt mort i anaven avançant els minuts, fins que l’equip local es va decidir a fer una última escomesa a la recerca d’una victòria que necessitava molt més que el seu rival. Així, després d’un gol anul·lat a Sobrón per fora de joc, Yiyi va disparar al pal en un intent des de la frontal (82’), pocs minuts abans que una internada per la dreta d’Aitana signifiqués el penal decisiu. La lateral va rebre en conducció i Inés va sortir al seu pas, amb la mala fortuna que la local va tocar abans la pilota i va impactar amb el cos de la de l’AEM, que no va tenir temps d’apartar-se. Yiyi va anotar la pena màxima malgrat que Mon li va endevinar les intencions per avivar la lluita pel play-off, allargar la mala ratxa de les lleidatanes davant de l’Osasuna i posar fi als seus cinc partits sense perdre a la Lliga.

❘ tajonar ❘ El tècnic de l’AEM, Rubén López, va lamentar que “l’equip ha competit bé per mantenir l’empat a zero, que hauria estat positiu”, però va lamentar que “ens ha penalitzat molt no generar res en tres quarts de camp quan teníem la pilota”.

De fet, l’entrenador va donar molta importància a aquesta faceta del partit, destacant que “a partir del minut 20 hem tingut més pilota i hem arribat bastant a zona de tres quarts de camp, però ens han faltat idees, perquè no hem trobat la manera d’arribar a banda per centrar o per filtrar una passada i així és complicat”.

No obstant, també va admetre que “hem tingut fases dolentes, sobretot en els 20 primers minuts, en els quals ens han superat en intensitat i ho hem passat malament perquè s’ha notat que elles tenien més necessitats que nosaltres”.

D’altra banda, malgrat la derrota, va dir anar-se’n “content per com ha competit l’equip” i va destacar que “crec que s’aixecarà ràpid per afrontar els dos pròxims partits a casa, perquè està en un bon moment anímicament”.

Per la seua part, Marta Gestera va reconèixer que “ens en anem amb males sensacions perquè hem treballat per aguantar el 0-0 i ens ha costat arribar amb claredat”. En la mateixa línia es va expressar Vero Herrera, que va declarar que “fa ràbia perdre arran d’una decisió arbitral en una acció desafortunada perquè treballem molt per sumar”.