La gimnasta del Club Gimnàstic Lleida Ares López va aconseguir una medalla de bronze en la classificació general de Via Olímpica 10, a més d’un or en poltre i barra, a la primera fase de Via Olímpica celebrada a la localitat de Bàscara (Girona). En Via Olímpica 9 es va estrenar Bruna Grustan com a júnior i en Via Olímpica 8 Clàudia Ferrando va ser cinquena en la paral·leles.