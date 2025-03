Casadó, baixa pel que resta de temporada per una lesió de genoll

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barcelona perdrà Marc Casadó amb gairebé tota seguretat pel que resta de temporada, després que el centrecampista patís diumenge davant de l’Atlètic de Madrid una lesió al lligament del genoll dret.

El club va explicar en un comunicat que Casadó “queda pendent de més proves” per determinar l’abast de la lesió i saber si la ruptura de lligaments és parcial o total, la qual cosa allargaria més la seua recuperació.

Casadó, que diumenge va ser titular degut a la baixa de Frenkie de Jong per indisposició, es va lesionar en una acció fortuïta amb Antoine Griezmann durant la primera meitat. Tanmateix, va acabar la primera meitat sense aparents dificultats i va continuar jugant després del descans malgrat el dolor fins que va ser substituït al minut 62 per Eric Garcia.

En qualsevol cas, sembla assegurat que estarà almenys dos mesos de baixa, per la qual cosa no podrà jugar fins al final de la temporada i, per conseqüència, no va poder acudir a la concentració de la selecció espanyola d’ahir a Las Rozas. Casadó no és l’únic blaugrana que no va poder unir-se ahir al combinat de Luis de la Fuente, perquè Iñigo Martinez també va haver de ser descartat per una altra lesió de genoll, en el seu cas de menor gravetat.

El central, que va acabar el partit davant de l’Atlètic, va ser sotmès ahir a proves a Barcelona, que confirmen que té una parameniscitis interna del genoll dret, és a dir, una inflamació a la zona del menisc, per la qual haurà d’estar entre 2 i 3 setmanes de baixa. En el millor dels casos, el central basc, una de les peces fonamentals en els esquemes de Flick i que va ser renovat com a blaugrana fins al 2026 la setmana passada, es podria perdre únicament els duels de lliga contra l’Osasuna (si finalment es juga dijous de la setmana que ve) i el Girona.