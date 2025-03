L’Hiopos, tercer equip que rep més faltes

Les estadístiques desmenteixen les queixes de l’entrenador del Granada, Pablo Pin, que després de la victòria de l’Hiopos Lleida diumenge passat a la pista granadina (82-85), va protestar per la diferència de faltes personals que els àrbitres van assenyalar a un i altre equip. Però no va ser només contra el Granada. L’Hiopos Lleida, segons les dades estadístiques de l’ACB, és el tercer equip de la Lliga Endesa que més faltes personals rep, sent Manresa i Reial Madrid els dos primers d’aquest rànquing.

A més, els pupils de Gerard Encuentra saben treure profit de tants llançaments, ja que és el segon equip que més punts aconsegueix en els llançaments de tirs lliures amb una mitjana de 18,26 per partit, només superats pel Reial Madrid, líder d’aquest rànquing amb 18.57 punts per partit. I això que els lleidatans no són els que treuen més profit de tals llançaments, ja que en el tant per cent d’encert són setens en un rànquing que lideren Tenerife, Andorra i Reial Madrid. Pel que fa a faltes comeses, l’Hiopos és el cinquè.

Després de la Jornada 23, en la qual la victòria a Granada permet als lleidatans fer un gran pas cap a la salvació, no són gaires els aspectes estadístics en els quals destaca com a equip. Ho fa en recuperacions, en les quals ocupa la cinquena posició, amb 8,39 per partit, en una taula que lidera l’Unicaja. Per contra, també és el cinquè equip que més pilotes perd de tota l’ACB, 14,17 per partit. En assistències és setè, igual que en rebots ofensius.

Xarrades per a les famílies de la base amb una psicòloga

Com a complement de la metodologia de treball del Força Lleida amb els seus equips de base, el club ha instaurat des d’aquest cap de setmana passat una activitat dirigida als pares i mares dels jugadors i jugadores dels equips que integren el planter lleidatà. Es tracta de xarrades que la psicòloga del club, Noemí Bonet, ofereix a les famílies amb l’objectiu de proporcionar-los eines i estratègies sobre la millor manera d’acompanyar els seus fills i filles durant els partits del cap de setmana, tant abans com després del joc, i també sobre la millor manera de donar-los suport des de la grada.

L’acció que dirigeix Noemí Bonet consisteix en un espai de diàleg i reflexió de 30 minuts amb les famílies dels joves jugadors. Amb aquestes sessions es busca compartir experiències i, especialment, fomentar un entorn positiu que afavoreixi el creixement dels jugadors, tant en l’àmbit personal com esportiu. S’insisteix a motivar sense pressió, respectar jugadors, entrenadors i àrbitres i generar bon ambient a la grada. Cada setmana s’impartiran a diferents equips.