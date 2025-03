El Pons Lleida demanarà més entrades per a la Final Four

La junta directiva del Lleida Llista no vol que a la Final Four de la WSE Europe Cup, que es disputarà a Igualada els propers dies 29 i 30, es repeteixi el que va passar el dia 9 de març a Calafell, quan aficionats lleidatans es van quedar sense entrada per a la final de la Copa i no van poder veure el partit que el Pons Lleida va disputar davant del Reus. El club va esgotar ahir les 150 entrades que l’organització del torneig continental havia posat a la seua disposició i que va començar a vendre diumenge, coincidint amb el partit de Lliga contra el Calafell. “Havíem previst tres dies de venda, diumenge ja se’n van vendre més de cent i aquest dilluns s’han esgotat, per la qual cosa demanarem que ens concedeixin més localitats”, explicava Oriol Plens, directiu del club responsable d’aquesta àrea.

Les entrades costen 15 euros per a la semifinal de dissabte davant l’Igualada (16.15), mentre que les de la final, que es jugarà diumenge a les 12.15, en costaran 20. Plens afegeix que “des del club hem fet una crida als seguidors perquè acompanyin l’equip en aquesta Final Four i hem demanat també l’ajornament de tots els partits que aquell cap de setmana han de jugar els nostres equips de base perquè els jugadors i les seues famílies puguin anar a Igualada”, va afegir. Plens no creu que es repeteixin els problemes d’entrades per a la final, com va ocórrer a la Copa. “La sortida a Calafell va ser probablement la més multitudinària en la història del club. Al partit de quarts de final van venir uns 200 aficionats i al de semifinals, 250. No hi va haver tanta gent a la final perquè les entrades les van copar seguidors del Reus”, explica. “Atès que a la Final Four dissabte juguem amb l’amfitrió, l’Igualada, si passem a la final el rival serà un equip portuguès, que no tindrà tants aficionats com va tenir el Reus a Calafell”. Per la seua part, el president del club, Enric Duch, va destacar la que espera que sigui una nova sortida massiva d’aficionats. “Les hem posat a la venda amb tanta antelació per evitar el problema que hi va haver a la final de Copa i espero que ens concedeixin més entrades perquè l’equip se senti tan acompanyat com sigui possible a Igualada”. L’equip, després de guanyar diumenge el Calafell, visitarà demà la pista del Noia.