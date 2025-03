A encarrilar la permanència

El Cadí la Seu pot assegurar-se pràcticament la permanència si guanya avui l’IDK Euskotren (Palau Municipal d’Esports, 20.00 h), un rival directe que va tretzè amb 8 victòries, una menys que les urgellenques. Si guanya aquesta nit, l’equip d’Isaac Fernández posaria dos triomfs de distància sobre els equips bascos de l’Euskotren i Araski (malgrat que aquest amb un partit menys) i tres sobre el Celta, penúltim classificat que marca la zona de descens.

És, per tant, un partit molt important, gairebé decisiu en cas de victòria, per al Cadí que ve de dos derrotes seguides davant de dos dels grans de la categoria, Perfumerías Avenida i Girona, tot i que deixant molt bones sensacions especialment davant les de Salamanca. En cas de perdre avui contra l’Euskotren, el Cadí hauria de continuar remant en les últimes quatre jornades, malgrat que la salvació continuaria estant molt a prop.

Com explica Marina Mata, jugadora del Cadí la Seu, “jugar a casa sempre és millor, perquè tenim el suport de la nostra afició, però estem contentes, tenim una bona dinàmica, amb bons entrenaments, encara que no hi ha res assegurat i hem de lluitar tots els partits fins al final”.

Isaac Fernández, entrenador del Cadí, va dir sobre el partit que “seran 40 minuts de lluita física perquè elles van al rebot ofensiu, i hi haurà moltes ocasions en què haurem de tenir paciència perquè farem bones defenses però ens agafaran el rebot”, i va afegir que “l’important és arribar al final de partit amb prou forces”.

Val a destacar que la lleidatana Anna Palma ha tornat aquesta setmana a la pista, després d’una petita intervenció al peu, i Yurena Díaz serà dubte per una torta de turmell.

A més, Ainhoa Gervasini tornarà amb l’energia d’haver conquerit la medalla de plata amb la selecció espanyola a la Champions Cup 3x3.