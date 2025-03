L’Alpicat rep avui la històrica visita del Barcelona (20.00 h), que per primera vegada jugarà un partit de Lliga a la pista lleidatana, mentre que, en aquesta jornada intersetmanal, el Pons Lleida jugarà a la pista del Noia, en una repetició de la semifinal de la Copa del Rei que es va jugar a Calafell el passat dia 8.

“Hem de separar l’ambient de la grada, que estarà plena i serà una festa per rebre al Barça, del que passi a la pista”, explicava ahir el tècnic, Jordi Sito Expósito. “L’equip està dolgut per la imatge que vam oferir diumenge a la Corunya (8-3) i volem que les coses siguin diferents”, va afegir. “Sabem l’empresa que tenim davant, contra un Barça que no ha perdut cap partit i que va llançat a la Lliga, però no ens donarem per morts abans d’hora” i va recordar l’últim partit a casa davant del Pons Lleida. “És el nostre referent, també serà un partit amb components emocionals, com ho va ser davant del Llista i davant del Barça volem fer les coses bé i posar-los-ho difícil, allargar el partit al màxim possible”, va comentar.

El Pons Lleida, per la seua part, visita el Noia (20.30), que voldrà la revenja de l’eliminació copera davant dels lleidatans. Edu Amat va dir que “el de la Copa va ser un partit en el qual vam fer història al passar per primera vegada a una final, però ells van tenir ocasions clares i ens ho van posar molt difícil, així que espero un altre partit complicat.” L’entrenador va afegir que “la victòria de diumenge davant del Calafell ens va anar bé per afrontar aquesta setmana complicada”, amb referència que, després de jugar avui contra el Noia, diumenge tornaran a jugar a casa rebent el Caldes.

■ El Lleida Llista ja compta amb un segon paquet de 150 entrades per a la Final Four de la WSE Europe Cup, després que dilluns esgotés les 150 primeres que va rebre. Aquesta Final Four, en la qual l’equip d’Edu Amat buscarà el quart títol continental en aquesta competició, es disputarà a Igualada els dies 29 i 30 d’aquest mes. El Pons Lleida s’enfrontarà en semifinals amb l’equip amfitrió, l’Igualada, en un partit previst a les 16.15, mentre que la segona semifinal la jugaran, a les 18.45, els equips portuguesos Riba d’Ave i Tomar. La final serà diumenge dia 30 a les 12.15.

El Llista va començar a vendre diumenge un primer paquet d’entrades, a 15 euros i les va esgotar en només dos dies, per la qual cosa va sol·licitar un segon paquet que ja li ha arribat.