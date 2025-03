Un model de superació

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’esquiador Pol Puiggener, del Club Esportiu Alba de Tàrrega de 22 anys, va ser rebut ahir al migdia entre aplaudiments i felicitacions a les instal·lacions de l’Associació Alba després de guanyar la setmana passada dos ors en els Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics, que es van disputar a l’estació italiana de Pragelato. Puiggener, l’únic lleidatà a l’equip espanyol que participava en aquesta competició internacional, va aconseguir dos medalles d’or en les proves de 7,5 i 5 quilòmetres d’esquí de fons.

A preguntes dels seus companys, Puiggener va afirmar que estava “molt content” i va reconèixer que “no m’ho esperava”, ja que “hi havia molts esportistes”. Amb tot, va reconèixer que “vaig haver de practicar una mica abans d’anar al campionat ja que hi havia molt nivell”. Entre rialles, va explicar que “en la primera prova, de 7,5 quilòmetres, no vaig ser el primer ni l’últim a sortir, tenia 12 o 13 esquiadors al davant, però al final, no sé com, els vaig avançar, potser perquè anava massa ràpid”, mentre que “la segona prova, de 5 quilòmetres, va ser perfecta”, va reconèixer.

Un dels moments que més va agradar a Puiggener, que viu a Santa Coloma de Queralt, va ser l’encesa de la torxa amb la desfilada dels equips de tots els països. La seua mare, Carme Marsà, va apuntar que “va ser especialment emotiva la desfilada dels equips d’Ucraïna i de Palestina”.

Els seus companys de l’Associació Alba van obsequiar el seu campió amb pancartes en les quals es podia llegir: “Felicitats, Pol” i un podi amb ell al número 1. També li van entregar un ram fet per ells amb cartolina i dos corones, una per a ell i una altra per al seu entrenador i tècnic del Club Esportiu Alba, Jordi Garriga.

Per la seua part, la directora de l’Associació Alba, Maite Trepat, va afirmar que “el Pol és un exemple d’esforç, superació i treball” i va posar en relleu el fet que es pugui entrenar amb un club de fora de l’entitat com és el Club CENA a l’estació de Tuixent. Garriga va reconèixer que poder participar en els Special Olympics va ser una “experiència espectacular i inoblidable, d’esportista d’elit total i reconegut per tothom”. Garriga va afegir que amb aquests campionats “veus com l’esport és per a tothom tenim oportunitat de participar en unes olimpíades”.