La Pera Run d’Albatàrrec d’aquest diumenge ja supera els 450 inscrits

La segona edició de La Pera Run se celebrarà aquest diumenge, dia 23, a Albatàrrec amb dos recorreguts a elegir, de 10 i 6 quilòmetres. L’alcalde d’Albatàrrec, Jaume Sanuy, va anunciar ahir durant l’acte de presentació de la carrera que “ja hi ha més de 450 d’inscrits, superant amb escreix la primera edició, i mig centenar de voluntaris de les associacions del poble, que ajudaran en els avituallaments i en l’organització de la cursa”.

El tret de sortida de la prova atlètica serà a les 10.00 a la zona esportiva de la localitat. Els corredors, a més de poder triar les dos distàncies de 10 i 6 km, també hi podran participar caminant.

Per la seua part, David Masot, president del consell comarcal del Segrià, va voler destacar que el més important és que “els participants facin esport a l’aire lliure mentre gaudeixen del paisatge en l’època de floració”. Per això, va celebrar “que aquesta ja sigui la segona edició”.

Toni Carré i Joan Gilart, diputats de Junts-Impulsem a la Diputació que també van assistir a l’acte, van destacar que “aquesta carrera no seria possible sense la implicació popular, tant de l’Associació Esportiva Albatàrrec com dels voluntaris, patrocinadors i entitats col·laboradores”.