Unai Simón defensa Iñigo Martínez i no dubta que està lesionat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El porter de la selecció espanyola Unai Simón va dir ahir que li semblen una “falta de respecte” els dubtes que estan apareixent sobre la lesió d’Iñigo Martínez i la caiguda de la convocatòria de Luis de la Fuente, assegurant que el central del FC Barcelona no es mereix tot el que es parla sobre ell. “La veritat és que em sembla malament dubtar d’un jugador com Iñigo Martínez. Si el club ha tret un comunicat mèdic dient que està lesionat, crec que és una falta de respecte no fer cas no només al jugador, sinó posar en evidència el cos mèdic del FC Barcelona”, va assegurar en roda de premsa des de la concentració espanyola a Las Rozas. A més, es va mostrar convençut que la voluntat del blaugrana era acudir a la convocatòria del seleccionador. “Estic segur que tenia moltes ganes de venir i no ha pogut per la lesió que va tenir. El que s’estigui dient d’ell i d’altres, crec que em sembla una falta de respecte i no es mereix que se’n parli així”, va reiterar.

Per la seua part, el porter de l’Athletic Club torna a una convocatòria de la selecció després de no haver pogut ser a les tres últimes cites per l’operació de canell a la qual es va sotmetre dies després de la final de l’Eurocopa, i va dir que es troba “molt millor” que a final de temporada i sense problemes per competir malgrat tenir dolor en algunes ocasions.

Per la seua part, en una entrevista al diari Sport, Lamine Yamal, que també està amb la selecció, va dir que veu el Barça favorit per guanyar la Champions.

“Quan va acabar la fase de grups ja vaig dir que el Liverpool era el favorit perquè eren els primers i ara que han caigut, ho som nosaltres”, va assenyalar el davanter blaugrana.