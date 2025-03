El Barça goleja a Alemanya i aplana l’accés a semifinals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ wolfsburg ❘ El Barcelona va guanyar per 1-4 el Wolfsburg alemany ahir en l’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions i va deixar aplanat l’accés a semifinals de la màxima competició europea, que s’acabarà decidint dijous de la setmana que ve amb la tornada a l’Estadi Johan Cruyff. Les blaugranes van guanyar per primera vegada a l’estadi alemany i van deixar vist per a sentència la classificació a la seua setena semifinal consecutiva.

Les de Pere Romeu van aconseguir una còmoda victòria gràcies al gol en pròpia porta de Dijkstra (min.23) a la primera part, i als gols d’Irene Paredes (min.50), Salma Paralluelo (min.53) i Schertenleib (min.89) després del descans. Les alemanyes van retallar distàncies (min.79) gràcies a una diana de Janina Minge.

D’altra banda, Kika Nazareth va ser operada amb èxit ahir de la lesió que va patir al turmell esquerre dimecres passat contra el Reial Madrid en el partit de Copa de la Reina, i ja no tornarà a jugar en el que resta de temporada. La internacional portuguesa també es perdrà l’Eurocopa. Davant de la gravetat de la lesió, Aitana Bonmatí va tenir un gran gest cap a la portuguesa i va instar les jugadores que tenia al voltant –entre les quals la lleidatana Alba Caño– a deixar un espai buit com a record d’una companya que estava passant per un mal moment i que no podia participar en aquesta foto.