L’Alpicat fa patir el Barça

L’Alpicat va posar en un compromís el líder invicte de l’OK Lliga, un Barcelona que només ha cedit un empat en 21 partits, però que ahir, en la seua històrica primera visita de lliga a la pista lleidatana, va patir fins al final (2-5), es va trobar incòmode durant molts minuts i no va sentenciar el triomf fins als últims minuts i gràcies al seu encert en les accions a bola aturada i a la qualitat individual dels seus jugadors.

El Barça va complir el pronòstic que apuntava que guanyaria en la seua estrena de lliga a l’Antoni Roure. Però ho va fer patint més del que podia esperar, davant d’un Alpicat lluitador, que va donar molt bona imatge davant de l’afició, que va omplir el pavelló i que va allargar el matx tot el que va poder, arribant a somiar, durant molts minuts, que almenys podia esgarrapar un punt al totpoderós equip blaugrana, que ahir va semblar més vulnerable que mai.

L’Alpicat va protagonitzar una bona posada en escena. Marc Vázquez amb prou feines va necessitar uns segons per llançar una primera rematada que advertia el Barcelona que s’hauria d’esforçar per emportar-se la victòria. L’equip blaugrana es va veure sorprès per l’arrancada dels lleidatans, que als quatre minuts ja van disposar d’un primer llançament directe per una targeta blava a Marc Grau. Però a Marc Vázquez li va parar el llançament el porter Sergio Fernández.

El jugador de l’Alpicat ja no va perdonar en la següent que va tenir i, aprofitant la inferioritat del rival, l’equip de Sito es va posar al davant amb l’1-0 anotat per Vázquez al minut 6. L’eufòria a la grada, no obstant, no va durar gaire. Al minut 9 el mateix Vázquez va veure la cartolina blava i Ferran Font va aprofitar el llançament per firmar l’1-1. Van ser els pitjors minuts per a l’Alpicat, ja que tan sols quatre minuts més tard es van veure sancionats amb una nova targeta blava, mostrada en aquesta ocasió a Mats Zilken. Font va topar en aquesta ocasió amb la bona intervenció de Xavi Bosch, però en la següent jugada Marc Grau va establir l’1-2 (13’). La resposta local va ser un dur llançament llunyà de David Ballestero, que va sortir fora per poc (14’) i, al minut 15, el Barcelona va col·locar l’1-3 amb un potent llançament de Pablo Álvarez.

L’equip lleidatà va fer honor al càntic dels seus seguidors, repetit en cada partit, que assegura que “Alpicat no es rendeix mai” i hauria pogut retallar distàncies amb una ocasió de Llenas que no va encertar davant de Fernández (17’) i, al 24, amb una doble de Ballester i Pol Besolí. Amb 1-3 es va arribar al descans.

A la segona meitat l’Alpicat va repetir l’excel·lent sortida que ja havia mostrat en la primera. Davant d’un Barça que tirava més de l’individualisme dels seus jugadors que de joc col·lectiu, l’Alpicat va mostrar més arribada, va tenir més ocasions, però li va faltar encert. Al 30 Pol Besolí sí que va superar el porter blaugrana amb una gran rematada que posava el 2-3 i ficava de nou l’Alpicat en el duel. Fins i tot hauria pogut empatar al 33, però David Ballestero no va encertar amb el llançament directe per la desena falta del Barça i Zilken, al 37, va tornar a vorejar el gol. El Barça va tenir la seua millor ocasió amb una rematada al travesser de Cervera (38’) abans d’encarrilar la victòria quan només faltaven 7 minuts per al final. Pablo Álvarez va marcar el 2-4 amb un llançament directe per la desena falta local. I al 45 va arribar el 2-5 marcat per Eloi Cervera, que donava una victòria excessiva per als mèrits que havia fet l’Alpicat.

❘ alpicat ❘ L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, va assenyalar: “Crec que no els ho hem posat fàcil. S’ha vist un Alpicat reconeixible, amb molta ambició i en molts moments hem incomodat molt el Barça. El partit s’ha decidit a pilota parada, perquè ells han marcat dos de les tres que han tingut i nosaltres no hem tingut aquest encert. Ens ha vingut un Barça amb necessitat de punts i l’Alpicat ha competit com un lleó. En la primera part hem sortit molt bé, després hi ha hagut una sèrie de decisions que ens han tret del partit i el Barça ho ha aprofitat per posar-se al davant però després ens hem recuperat i els primers deu minuts de la segona part han tornat a ser nostres”, afegint que “ens hem posat 2-3, hem tingut la directa per fer el 3-3, però quan perdones un equip gran t’ho fan pagar. Han posat la directa i l’últim gol és anecdòtic i fins i tot injust”.

El tècnic va assenyalar que “marxo satisfet amb l’esforç dels jugadors, la voluntat que han posat... és impossible dominar el Barça tota l’estona, però hi ha hagut moments en els quals hem estat molt sòlids. No marxo content del duel, però sí satisfet de l’esforç i de la feina”.

Va destacar també que “volem continuar escrivint la història de l’Alpicat, perquè som nous aquí i cada pas que fem és història i hem sortit amb aquesta intenció. El mínim era recuperar sensacions”, va concloure el tècnic dels lleidatans.