Salvació virtual

El Cadí la Seu va fer ahir un pas pràcticament decisiu per assegurar-se una temporada més la presència a la Lliga Femenina. Les de l’Alt Urgell, que van arribar a anar 18 punts avall (37-55) cap al final del tercer quart, van completar una remuntada èpica i amb un parcial de 20-4 en l’últim assalt van tombar un rival directe com l’IDK Euskotren (69-65), una gesta que els dona la permanència virtual. I és que les lleidatanes tenen ara un avantatge de tres triomfs respecte al Celta, penúltim classificat i que marca la segona plaça de descens (l’Ardoi ja està sentenciat), i al qual li tenen guanyat també l’average particular, quan només resten quatre jornades per concloure la fase regular.

Isaac Fernández, que ahir no va poder comptar amb Yurena Díaz per una lesió al turmell, va posar de sortida les seues altres dos directores de joc pures, Raventós i Aguilar, amb l’objectiu de controlar el tempo, i d’inici li va sortir bé la jugada. Una cistella en transició, un robatori i dos assistències per a Murekatete i Ridard de la de Santa Eulàlia de Riuprimer van obligar l’entrenadora basca, Azu Muguruza, a parar el partit quan només s’havien complert tres minuts de joc. I és que les urgellenques ja dominaven per cinc punts després de completar un parcial de 8-0 com a rèplica al triple inicial de Bulgak.

La pivot sudanesa de l’IDK va tornar a anotar des de 6,75 i va donar aire al seu equip, que pràcticament ho estava fallant tot. Però va ser l’entrada a pista de María Pendande el que ho va canviar tot. La internacional espanyola va ser un malson per a la defensa lleidatana i sis punts gairebé seguits van igualar el marcador (12-12) al final d’un primer quart molt desencertat i travat. El físic de les jugadores de l’Euskotren començava a fer-se molt evident, aconseguint molts rebots ofensius que els permetien segones i fins i tot terceres opcions, mentre que el Cadí patia també per sortir a la contra i anotar. Els seus atacs eren molt travats i a la pintura ni Murekatete ni Coulibaly no imposaven els seus centímetres.

L’IDK va capgirar el marcador a l’inici del segon període i en poc més de tres minuts i mig va assolir una màxima renda de sis punts (18-24), una altra vegada amb Pendande fent estralls a la pintura. Fernández va haver de parar el matx ràpidament i va imposar una zona 3-2, però li va servir de poc, ja que les donostiarres van continuar dominant la zona amb Pendande, que arribava als 12 punts sense error, i encertant també des del perímetre, amb Buch, Massey i Classens. Tot això per augmentar el desavantatge fins als deu punts al descans (25-35), amb el Cadí perdent fins a deu pilotes i l’IDK amb set rebots ofensius, dos dades que evidenciaven com havia anat la primera meitat.

A la tornada dels vestidors la situació no va millorar, al contrari. Bulgak va tornar a obrir la segona part com ho va fer en la primera, amb un triple, que ràpidament va ser contestat per Soler. Però a partir d’allà les donostiarres van anar cap a dalt i les urgellenques es van veure impotents per frenar el vendaval de joc de l’IDK, que gràcies al seu encert en el triple va elevar la diferència fins als 18 punts (37-55), la màxima de tot el duel.

La remuntada semblava una missió impossible amb 13 minuts encara per jugar (39-57), però el Cadí no es va ensorrar. Un triple sobre la botzina de final de possessió d’Anna Palma va servir d’esperó i les lleidatanes van reduir el desavantatge a 12 al final del tercer quart (49-61). Era necessari elevar el nivell defensiu i l’encert en atac, i el Cadí ho va fer. Amb Júlia Soler, Regina Aguilar i Laia Raventós al comandament, les diferències van anar caient (60-64, m.37). Els nervis van començar a aparèixer en les donostiarres, que es van deixar vuit tirs lliures dels 10 que van llançar en els últims tres minuts, la qual cosa va aplanar la remuntada del Cadí, que va completar Soler amb un 2 +1 (67-65). Quedaven encara 14 segons i l’IDK tenia possessió, però no la va aprofitar i Aguilar va certificar una victòria que gairebé dona la permanència a l’equip.