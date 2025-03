Un lleidatà a la Fórmula 1

Publicat per MARTÍN SLAFER SAVIN Creat: Actualitzat:

El 13 de juliol del 1996 va nàixer a Buenos Aires un nen que anys més tard, ja a Lleida es va convertir en un jove somniador decidit que la seua passió per la comunicació i l’automobilisme fossin també la seua professió. Així, Tomás Slafer Savin que amb només sis anys havia travessat l’oceà amb la seua família, va carregar la seua maleta de somnis amb un objectiu clar: recórrer el món informant sobre la Fórmula 1 a la gran pantalla. Finalment, l’oportunitat per fer-ho realitat va arribar, sent el nou reporter per a la temporada de Fórmula 1 a la plataforma DAZN. La vida l’ha portat de l’Argentina a Lleida i de Lleida al món. “Malgrat no haver nascut a Lleida, sempre m’he sentit lleidatà. M’hi he criat i sento que la meua vida ha estat millor gràcies a Lleida i la seua gent. És un orgull poder portar d’alguna forma la marca Lleida per tot el món” confessa en declaracions a SEGRE.

El nou reporter de DAZN va decidir que, en comptes d’acabar la carrera universitària de Periodisme, prendria un rumb menys normatiu confiant que amb el seu talent i esforç aconseguiria complir les seues metes. En el camí, va destacar en mitjans digitals com Soy Motor, en què va innovar amb nous formats com Twitch, i narrant partits del Força Lleida per a l’emissora UA1. El periodista, de 28 anys, assenyala sobre la seua trajectòria fins a arribar a la gran pantalla que “el meu camí no ha estat ortodox. Quan vaig arribar a la universitat, ja feia dos anys que escrivia sobre F1 al mitjà amb més lectors en llengua castellana. Així que quan vaig veure el panorama de la classe de Periodisme a la Complutense de Madrid, vaig decidir deixar-ho. Després d’un semestre vaig abandonar la carrera i vaig decidir estudiar Economia a Lleida. Qualsevol cosa em valia, era només per tenir el títol que els meus pares volien que tingués, però jo sempre vaig saber que el meu futur estava a la F1. No hi ha substitut per a la passió per aconseguir els teus desitjos”.

Tomás Slafer és el primer periodista lleidatà a retransmetre en una televisió estatal tota la temporada de la Fórmula 1. La nova campanya del Gran Circ compta amb un calendari molt exigent. Sobre aquest nou desafiament Slafer va destacar que “és un repte que, d’una banda, fa molt respecte: són 200 dies a l’any fora de casa, 22 països diferents en quatre continents i milers i milers de quilòmetres recorreguts; però que per una altra banda és increïblement motivador. Ser a prop dels cotxes, dels pilots, de la informació i poder explicar-ho a tothom que és a casa perquè tingui la sensació que també és aquí. Em sento afortunat i no podria estar més motivat amb aquest projecte”.

“Les coses que de veritat valen la pena són difícils”

omás Slafer Savin és l’exemple que no hi ha res que pugui parar algú amb talent i ganes de menjar-se el món. Des de nen, la passió per l’automobilisme i la cultura de l’esforç l’han portat a anar progressant fins a poder arribar a la cúspide del periodisme esportiu. Sobre la seua evolució de passar d’escriure notes sense remuneració a retransmetre en una televisió estatal, el jove periodista subratlla que “no hi ha res que no es pugui aconseguir, jo en soc un clar exemple, vaig començar des que tinc consciència a teclejar a l’ordinador i més tard, amb 16 anys, des de casa, sense cap sou vaig començar a escriure notes diàries i vaig anar progressant, així és la vida, cal posar amor a les coses, és el millor ensenyament dels meus pares”. Per a tots aquests joves periodistes que se senten frustrats per la falta d’oportunitats, aclareix que “cal lluitar pel que un vol, les coses que de veritat valen la pena són difícils i aquesta hauria de ser la motivació principal per aconseguir-les”.