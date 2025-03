L’AEM obre el tram decisiu a casa

L’AEM torna avui (12.30/Lleida TV) al Recasens per obrir el tram decisiu de la Lliga, amb només cinc partits per disputar, rebent el Vila-real, un equip que afrontava la temporada com un dels favorits a l’ascens després de perdre la categoria, però que està immers en la lluita per la salvació, desè i tres punts per sobre del descens.

Qui sí que lluita pels llocs capdavanters a la taula és l’AEM, que segueix quart, ara amb quatre punts de marge sobre el primer equip fora del play-off, un Osasuna que va batre les lleidatanes diumenge passat i va retallar distàncies.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va reconèixer que la derrota a Tajonar (1-0) va ser “un cop moral gran, perquè teníem l’empat a tocar”, però va deixar clar que “les jugadores han tornat bé al treball i tenen moltes ganes dels dos següents partits”, ja que el conjunt lleidatà també jugarà a casa diumenge vinent, davant del cuer Sporting Huelva.

“Són partits vitals, perquè hi ha duels directes entre els equips de dalt i hem d’aprofitar el factor de jugar a casa”, va destacar el tècnic, després que ahir el Logronyo perdés davant del Madrid B (3-0) i estigui tres punts davant de l’AEM, amb un encontre més.

Sobre el Vila-real, que va acomiadar Virginia García com a entrenadora deixant el seu lloc a Jordi Ferriols al febrer, Rubén López va destacar que “és un rival que arrisca en sortida de pilota i que té jugadores decisives a dalt”.

“Els seus partits tenen molts gols i cal vigilar si els deixem espais, perquè són hàbils, però també cometen errors en transició”, va afegir el tècnic, que continua amb la baixa de Laura Martí a la porteria (la supleix Xènia Siuranete, del filial), a qui s’uneixen la sancionada Laura Blasco i Abril Rodrigo, que va haver de ser substituïda a Tajonar per lesió i estarà de baixa fins a mitjans d’abril per una afectació de genoll, a més de les ja conegudes de Laura Fernández i Fati Gharbi, de llarga durada.