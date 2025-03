Pau Cubarsí té una elongació al lligament del turmell

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Pau Cubarsí té una elongació del lligament tibioperoneal anterior del turmell dret i seguirà un tractament conservador, després del qual tornarà a ser avaluat demà, va informar ahir el club blaugrana.

El jugador es va lesionar dijous durant l’anada dels quarts de final de la Lliga de Nacions que va enfrontar Espanya i Països Baixos a l’estadi De Kuip. Cubarsí va abandonar la convocatòria de la selecció espanyola a València divendres i ahir va ser avaluat pels serveis mèdics del Barcelona a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La seua absència suposaria un contratemps important per a l’equip, que disputarà cinc partits en dotze dies. El Barça s’enfrontarà el dia 27 a Osasuna en un matx ajornat; al Girona el dia 30; el 2 d’abril jugarà al Metropolitano davant de l’Atlètic la tornada de les semifinals de la Copa; el dissabte 5 rebrà el Betis a la Lliga; i el dimarts 8 jugarà davant del Borussia Dortmund l’anada dels quarts de la Lliga de Campions.

D’altra banda, el seleccionador sub-21, Santi Denia, ha desconvocat tres blaugranes citats per a l’amistós de dimarts davant d’Alemanya. Fermín López, Gerard Martín i Pablo Torre estaran a disposició del tècnic davant de l’Osasuna. El club espera que Uruguai, que va perdre 0-1 davant d’Argentina en partit classificatori per al Mundial, també alliberi Araujo.

D’altra banda, Espanya s’enfronta avui als Països Baixos a Mestalla (20.45), en la tornada dels quarts de final de la Lliga de Nacions, un partit en el qual buscarà el pas a Final Four del torneig després de l’empat de l’anada (2-2). Espanya, actual campió del torneig, necessita un triomf per aconseguir la que seria la seua tercera classificació consecutiva per a la Final Four.